بركان يُنهى مشوار سان بيرويس الوردي في كأس فرنسا

انتهت قصة نادي سان بيرويس من جزيرة ريونيون الوردية في كأس فرنسا بطريقة قاسية لم يكن أغلب متابعي الفريق أو المهتمين بها يتوقعونها.

قد تكون القسوة أن يخسر الفريق بنتيجة كبيرة، لكنها فضلت أن تأخذ منحنىٍ آخر بالخسارة بهدف نظيف أمام إبينال القابع في الدرجة الرابعة الفرنسية.

نادي سان بيرويس من جزيرة ريونيون (دولة إفريقية بجانب مدغشقر) تأهل لأول مرة لدور الـ 32 من البطولة في تاريخه بعد الفوز على نيور الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية الفرنسية بهدفين مقابل هدف.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية حينها كتبت عنوانا تحت اسم "مفاتيح الجنة" على رأس صفحتها الرئيسية بعدما سجل راين بونتي هدف الفوز.

طالع أيضا: "أشبه بإسقاط جالوت".. فريق من ريونيون يكتب تاريخا في كأس فرنسا

وفي مباراة دور الـ 32 التي كانت أولى المباريات المنتظرة في تلك المرحلة تلقى سان بيرويس الضربة الأولى بطرد جيان فونتين بشكل مباشر بعد مرور 15 دقيقة.

زملاء فلوران سيانما بونجول لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، ظلوا يدافعون عن مرماهم مع تألق الحارس دابو طيلة الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الوقت الذي كادت أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة في الأشواط الإضافية وتأهب الجميع لتسديد ركلات الترجيح.

سجل الفرنسي عادل بركان البالغ 20 عاما هدف الفوز القاتل قبل دقيقتين من انقضاء 120 دقيقة من عمر اللقاء.

هدف أقصى الفريق الذي سافر ما يقارب 19 ألف كيلومتر من أقصى جنوب إفريقيا إلى فرنسا.

ولن تحتفي جزيرة ريونيون بتواجد ديميتري باييه لاعب مارسيليا الحالي ومنتخب فرنسا ضمن أبرز من خرج من الجزيرة الصغيرة في عالم كرة القدم، بل أيضا بالفريق الصغير الذي أبهر الجميع في فرنسا.

نادي سان بيرويس فاز بلقب الدوري في جزيرة رينيون 20 مرة آخرها عام 2019، كما سبق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا عامي 1997 و2007.

طالع أيضا

النجم يتعاقد مع لاعب جزائري قبل مواجهة الأهلي

تريزيجيه أساسي ضد برايتون والمحمدي احتياطي

محمود وادي ينضم لمعسكر المصري استعدادا للزمالك

تقرير: النني لا يتقاضى راتبه من بيشكتاش

تقرير: أندية إيران تهدد بالانسحاب من دوري أبطال آسيا

الاتحاد يقترب من لاعب بيراميدز السابق