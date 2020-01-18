محمود وادي ينضم لمعسكر المصري استعدادا للزمالك

السبت، 18 يناير 2020 - 15:14

كتب : أيمن عيد

محمود وادي يسجل هدف المصري القاتل في سموحة

قرر إيهاب جلال مدرب المصري ضم 4 لاعبين لمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم السبت في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الإثنين.

واستدعى لاعب المصري والإسماعيلي السابق اللاعبين حجاج عويس وحسين رجب ومحمد جابر ومحمود وادي لمعسكر الذي يضم 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة.

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الدفاع: أحمد شوشة ومحمود حمد وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي وعمر كمال وسعيدو سيمبوري وبهاء مجدي.

وسط الملعب: عمرو موسى وفريد شوقي وأحمد عادل وإسلام عطية وحسن علي ومفتاح طقطق وأيمن ندا وحجاج عويس ومحمد جابر وحسين رجب وأحمد ياسر وشيخ موكورو.

الهجوم: محمود وادي وأوستين أموتو.

وغاب وادي، الذي سجل 3 أهداف محلية في الموسم الحالي للمصري، عن مواجهة فريقه أمام أسوان التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما بسبب الإصابة.

ويحل المصري ضيفا على الزمالك في الجولة 14 للدوري في ملعب حرس الحدود.

ويحتل المصري المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 16 نقطة.

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