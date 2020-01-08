"أشبه بإسقاط جالوت".. فريق من ريونيون يكتب تاريخا في كأس فرنسا

عندما تسافر لمسافة 19 ألف كيلومتر فأنك تسعى لتحقيق أقصى استفادة من رحلتك.

مدة السفر ستستمر ليومين على الأقل ومن الطبيعي أن تأخذ بعض الأيام للراحة ومشاهدة المعالم إذا كانت وجهتك فرنسا.

نادي سان بيروا من جزيرة ريونيون (دولة إفريقية بجانب مدغشقر) سافر لاعبوه إلى فرنسا الأسبوع الماضي بعد رحلة استمرت 11 ساعة لخوض مباراة في كأس فرنسا بعدما وصل الفريق للدور التاسع (دور الـ 32) من البطولة لأول مرة في تاريخه.

البعض اعتقد أن رحلتهم ستنتهي بالخسارة من نيور الذي يتواجد في الدرجة الثانية بدور الـ 64.

العديد توقعوا أن الرحلة لن تكون طويلة بل سيعودون إلى رينيون مجددا في أسرع وقت لكنهم فضّلوا كتابة التاريخ والآن يستعدون لمواجهة أخرى في دور الـ 32 بعدما تخطوا مرحلة لم يصلها الفريق مسبقا.

يوم الأحد الماضي كتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عنوانا تحت اسم "مفاتيح الجنة" على رأس صفحتها الرئيسية بعدما سجل راين بونتي هدف الفوز بنتيجة 2-1 وسط خجل لاعبي نيور من الخسارة واحتفالات جماهير ريونيون المسافرين خلف الفريق أو من جاء من بعيد لمشاهدة مفاجأة غير متوقعة.

من بين لاعبي الفريق تواجد فلوران سيانما بونجول لاعب ليفربول الإنجليزي السابق الذي يلعب للفريق حاليا قبل الاعتزال بعمر الـ 35 إذ قال للصحيفة الفرنسية: "أهم ما يمكنك فعله في كرة القدم هو ترك علامة واضحة للأجيال القادمة، ولقد قمنا بذلك".

فريق سان بيروا أصبح ثاني فريق من خارج فرنسا يصل إلى تلك المرحلة في المسابقة.

ريونيون تفتخر بتواجد ديميتري باييه لاعب مارسيليا الحالي ومنتخب فرنسا ضمن أبزر من خرج من الجزيرة الصغيرة في عالم كرة القدم.

توماس سوفامانيان لاعب وسط الفريق قال: "لقد أظهرنا أن هناك جودة في رينيون، لن ينسى أحدا هذا".

بينما قال يفيس إيتسف رئيس رابطة الدوري المحلي "هذا إنجاز تاريخي وغير عادي وهذا يتجاوز كرة القدم. إنه إعلان رائع لرياضتنا، ولكن أيضا لجزيرتنا".

منذ عام 2000 ولم تسيطر فرق الدوري الفرنسي على مقاعد ربع نهائي المسابقة بشكل كامل، تواجدت من قبل 3 فرق من الدرجة الخامسة ومثلها من الدرجة الرابعة وحاول العديد هز استقرار أندية الدوري الفرنسي وإحداث المفاجأة.

بطولة كأس فرنسا يشارك فيها أكثر من 7000 فريق كل موسم وهي أكبر من كأس الاتحاد الإنجليزي التي تضم 750 فريقا، إذ تتنافس الفرق التابعة لفرنسا وعددها 11 وتُعرف "مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية" في البداية على المستوى المحلي للحفاظ على تكاليف السفر.

ومع بدء مشاركة أندية الدوري الفرنسي من دور الـ 64 تخوض الأندية الأقل تصنيفا المباريات على ملعبها إلا إذ كانوا دول ما وراء البحار.

نادي نيور قرر إقالة مدربه بعد الخسارة ووصف رئيس النادي الأمر بـ "أشبه بإسقاط سيدنا داود لجالوت".

نادي سان بيروا فاز بلقب الدوري في جزيرة رينيون 20 مرة آخرها عام 2019، كما سبق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا عامي 1997 و2007.

يلتقي سان بيروا مع نادي إبينال القابع في الدرجة الرابعة الفرنسية في دور الـ 32 يوم 19 يناير المقبل في مباراة ستجذب أنظار الجميع بكل تأكيد.

المصدر: http://bit.ly/39OWphn

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