"أشبه بإسقاط جالوت".. فريق من ريونيون يكتب تاريخا في كأس فرنسا

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

سان بيروا - كأس فرنسا

عندما تسافر لمسافة 19 ألف كيلومتر فأنك تسعى لتحقيق أقصى استفادة من رحلتك.

مدة السفر ستستمر ليومين على الأقل ومن الطبيعي أن تأخذ بعض الأيام للراحة ومشاهدة المعالم إذا كانت وجهتك فرنسا.

نادي سان بيروا من جزيرة ريونيون (دولة إفريقية بجانب مدغشقر) سافر لاعبوه إلى فرنسا الأسبوع الماضي بعد رحلة استمرت 11 ساعة لخوض مباراة في كأس فرنسا بعدما وصل الفريق للدور التاسع (دور الـ 32) من البطولة لأول مرة في تاريخه.

أخبار متعلقة

نيمار ينتقد زملائه الشبان بعد صدمة كأس فرنسا بالفيديو – نيمار يلكم مشجعا بعد خسارة كأس فرنسا.. ويواجه خطر الإيقاف 5 مباريات فرنسا تفوز بأول كأس للأمم الإلكترونية بالفيديو - مبابي يعتذر على طريقته الخاصة.. وباريس يعادل رقما تاريخيا في كأس فرنسا

البعض اعتقد أن رحلتهم ستنتهي بالخسارة من نيور الذي يتواجد في الدرجة الثانية بدور الـ 64.

العديد توقعوا أن الرحلة لن تكون طويلة بل سيعودون إلى رينيون مجددا في أسرع وقت لكنهم فضّلوا كتابة التاريخ والآن يستعدون لمواجهة أخرى في دور الـ 32 بعدما تخطوا مرحلة لم يصلها الفريق مسبقا.

يوم الأحد الماضي كتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عنوانا تحت اسم "مفاتيح الجنة" على رأس صفحتها الرئيسية بعدما سجل راين بونتي هدف الفوز بنتيجة 2-1 وسط خجل لاعبي نيور من الخسارة واحتفالات جماهير ريونيون المسافرين خلف الفريق أو من جاء من بعيد لمشاهدة مفاجأة غير متوقعة.

Image

من بين لاعبي الفريق تواجد فلوران سيانما بونجول لاعب ليفربول الإنجليزي السابق الذي يلعب للفريق حاليا قبل الاعتزال بعمر الـ 35 إذ قال للصحيفة الفرنسية: "أهم ما يمكنك فعله في كرة القدم هو ترك علامة واضحة للأجيال القادمة، ولقد قمنا بذلك".

فريق سان بيروا أصبح ثاني فريق من خارج فرنسا يصل إلى تلك المرحلة في المسابقة.

ريونيون تفتخر بتواجد ديميتري باييه لاعب مارسيليا الحالي ومنتخب فرنسا ضمن أبزر من خرج من الجزيرة الصغيرة في عالم كرة القدم.

توماس سوفامانيان لاعب وسط الفريق قال: "لقد أظهرنا أن هناك جودة في رينيون، لن ينسى أحدا هذا".

بينما قال يفيس إيتسف رئيس رابطة الدوري المحلي "هذا إنجاز تاريخي وغير عادي وهذا يتجاوز كرة القدم. إنه إعلان رائع لرياضتنا، ولكن أيضا لجزيرتنا".

منذ عام 2000 ولم تسيطر فرق الدوري الفرنسي على مقاعد ربع نهائي المسابقة بشكل كامل، تواجدت من قبل 3 فرق من الدرجة الخامسة ومثلها من الدرجة الرابعة وحاول العديد هز استقرار أندية الدوري الفرنسي وإحداث المفاجأة.

بطولة كأس فرنسا يشارك فيها أكثر من 7000 فريق كل موسم وهي أكبر من كأس الاتحاد الإنجليزي التي تضم 750 فريقا، إذ تتنافس الفرق التابعة لفرنسا وعددها 11 وتُعرف "مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية" في البداية على المستوى المحلي للحفاظ على تكاليف السفر.

ومع بدء مشاركة أندية الدوري الفرنسي من دور الـ 64 تخوض الأندية الأقل تصنيفا المباريات على ملعبها إلا إذ كانوا دول ما وراء البحار.

نادي نيور قرر إقالة مدربه بعد الخسارة ووصف رئيس النادي الأمر بـ "أشبه بإسقاط سيدنا داود لجالوت".

نادي سان بيروا فاز بلقب الدوري في جزيرة رينيون 20 مرة آخرها عام 2019، كما سبق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا عامي 1997 و2007.

يلتقي سان بيروا مع نادي إبينال القابع في الدرجة الرابعة الفرنسية في دور الـ 32 يوم 19 يناير المقبل في مباراة ستجذب أنظار الجميع بكل تأكيد.

المصدر: http://bit.ly/39OWphn

طالع أيضا

ماذا قال طارق حامد بعد عدم الحصول على جائزة كاف

الإعلان عن موعد انطلاق قناة الزمالك

تذكرتي تعلن فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك

"تدريب الإسماعيلي الخطوة الأهم في مسيرتي"

كامل أبو علي يكشف مفاجأة مصرية بشأن "ذا بيست"

كأس فرنسا ريونيون سان بيروا

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار – فضل يكشف: جلال اعتذر دون مقدمات.. والـVAR في الدور الثاني 3 ساعة | الدوري المصري
بسبب المافيا.. الحكم بالسجن 42 شهرا على لاعب يوفنتوس وباليرمو السابق 4 ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة لـ في الجول: أجهزة الـVAR وصلت مطار القاهرة.. وموعد بداية التدريب 4 ساعة | الدوري المصري
جريندو: أتمنى أن يرسلوا الكرة لي بعد تسجيل الهاتريك 4 ساعة | الدوري المصري
موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد والقناة الناقلة 4 ساعة | أوروبا
سكاي: صفقة بين قطبي ميلانو.. ميلان يقترب من ضم جناح إنتر 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 ملف - الأفضل في إفريقيا.. جائزة لمصر وصلاح في التشكيل المثالي وماني ملك القارة

قد ينال إعجابك