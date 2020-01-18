جازانيجا ينقذ مورينيو ويضمن نقطة لـ توتنام أمام واتفورد

حسم التعادل السلبي مواجهة واتفورد وتوتنام في افتتاح الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

البرتغالي جوزيه مورينيو يُديّن بالفضل للحارس الأرجنتيني روبرتو جازانيجا الذي تصدى لركلة جزاء منعت الديوك اللندنية من الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

توتنام خسر من ساوثامبتون ثم ليفربول بنفس النتيجة 1-0 ليبتعد عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

مورينيو فضّل الدفع بالثنائي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو وإريك لاميلا في وسط الديوك بدلا من كريستان إريكسن وداني روز وأعاد القائد يان فيرتونخين في خط الدفاع بدلا من الكولومبي دافنسون سانشيز.

وتوقفت سلسلة انتصارات الدبابير عند 3 متتالية بعد التعادل اليوم تحت قيادة مدربهم نايجل بريسون.

جيرار دولوفيو بدأ بتهديد مرمى توتنام بتسديدة بعد مرور 13 دقيقة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وقبل 7 دقائق على نهاية الشوط الأول تصدى بن فوستر حارس أصحاب الأرض لتسديدة من لوكاس مورا من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 70 شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح واتفورد بعد لمس هاري وينكس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

قائد الدبابير تروي ديني انبرى للكرة لكن تسديدته جاءت متوقعة على يمين الحارس الأرجنتتيني الذي زاد عن مرماه وأبعد الكرة.

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مورينيو أجرى تغييرين بعدها من أجل قلب النتيجة بنزول إريكسن والبرتغالي الجديد جادسون فيرنانديز في ظهوره الأول بقميص توتنام في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل كاد لاميلا أن يسجل هدف الفوز القاتل إلا أن الإيطالي الجديد إيجانسيو بيسوتو الذي شارك في آخر 3 دقائق لأول مرة مع الفريق، شتت الكرة من على خط المرمى.

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تقنية عين الصقر رفضت احتساب الهدف بداعي عدم مرور الكرة بكامل محيطها على أقل من مليمترات.

وفشل لاعبو الفريقين في إحداث الفارق لتنتهي المباراة الافتتاحية للجولة بالتعادل السلبي.

تعادل رفع رصيد توتنام إلى 31 نقطة في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد واتفورد إلى 23 نقطة في المركز الـ 16.

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