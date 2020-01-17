سنغالي يُدير لقاء الزمالك ومازيمبي.. شاهد على صدمة الأهلي و"لقطة الغضب"

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة لقاء الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا للحكم السنغالي ماجيتي نداي.

الزمالك يواجه مازيمبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويُدير اللقاء طاقم حكام سنغالي بقيادة ماجيتي نداي ويعاونه ماليك سامبا و بانجورا نوها.

الدولي صاحب الـ 33 عاما يعرف الكرة المصرية جيدا فسبق له إدارة مباريات لـ الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر.

وأدار ماجيتي نداي مباراة واحدة لـ الزمالك من قبل وجاءت أمام نصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

لقاء الجولة الأخير من دور المجموعات وقتها انتهى بالتعادل السلبي بلا أهداف في الجزائر.

تعادل أعلن وصول الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته، قبل أن يُكمل مشواره بنجاح للنهاية ويرفع اللقب الإفريقي.

بينما أدار الحكم السنغالي مباراتين لـ مازيمبي.

الإسماعيلي واجه مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي في الإسماعيلية في لقاء تحت صافرة الحكم السنغالي وانتهى بالتعادل 1-1.

اللقاء الآخر الذي أداره ماجيتي لـ مازيمبي كان أمام وفاق سطيف الجزائري في النسخة قبل الماضية وانتهى أيضا بالتعادل 1-1.

بعيدا عن الزمالك ومازيمبي، ماجيتي نداي كان حاضرا في أكبر هزيمة في تاريخ مشاركات الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز الجنوب إفريقي انتصر على الأهلي 5-0 في جنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بصافرة ماجيتي.

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بينما اللقاء الثاني الذي أداره صاحب الـ 33 عاما لـ الأهلي انتهى بخماسية أيضا، ولكن لصالح المارد الأحمر على حساب سيمبا في دور المجموعات من نفس المسابقة.

ماجيتي نداي أدار مباراة منتخب مصر أمام أوغندا في الأمم الإفريقية الأخيرة.

لقاء انتهى بفوز منتخب مصر بثنائية مقابل لا شيء، ولكن كل الأحاديث عقب المباراة لم تكن على النتيجة بل على لقطة الاحتفال.

محمد صلاح ظهر غاضبا أثناء احتفاله بهدفه الأول في مرمى أوغندا، بينما وضع أحمد المحمدي يده على أذنه في إشارته للجماهير المصرية.

وشهدت المباراة دعم لاعبي منتخب مصر لـ عمرو وردة بعد قرار استبعاده من معسكر منتخب مصر. دعم تسبب بعد ذلك في إعادة اللاعب للمعسكر من جديد واستكمال البطولة.

أحداث مثيرة كان الحكم السنغالي شاهدا عليها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف المتصدر مازيمبي صاحب الـ 10 نقاط.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في الموقعة المنتظرة أمام مازيمبي من هنا

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