حكاية في الجول – بسن الـ75.. مصري بصدد دخول جينيس كأكبر لاعب كرة قدم محترف

أشهرهم كازويوشي ميورا الأسطورة اليابانية الحية، لكنه ليس أكبرهم. لكرة القدم مهاويسها، ومن يهوى الكرة لا يهجرها مهما بلغ من العمر.

في اليابان ظهر كازيوشي ميورا أوائل الثمانينيات. كانت بدايته مع كرة القدم قبل أن يسطر تاريخا لنفسه ولمنتخب بلاده. ومع تقدم العمر أبى ميورا هجر الكرة، فقرر الاستمرار في الملاعب حتى لو سيبتعد عن الأضواء.

والآن.. وصل ميورا لسن الـ52 من عمره، ومع ذلك مازال لاعبا لكرة القدم مع فريق يوكاهاما في دوري الدرجة الثانية الياباني، وصعد بهم للدوري الممتاز.

وإن كان الأسطورة اليابانية هو أشهر هَرْمى كرة القدم، فمع ذلك يبقى الأكبر في العالم حاليا هو إسحاق حايك. رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 74 عاما ويلعب كحارس مرمى لفريق إروني في دوري الدرجة الثالثة الإسرائيلي

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الآن دعنا من قصص هؤلاء، لأن الرقم اقترب لأن يكون مصريا.

عز الدين بهادر. مهندس مصري يبلغ من العمر 75 عاما. وقد قرر بأن يصبح أكبر لاعب في العالم.

FilGoal.com تواصل مع عز الدين بهادر. عرف منه قصته، وقرر مساندته لحين تحقيق الرقم، وتحويل الرقم إلى رقم مصر جديد.

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عز الدين بهادر لم يسبق له لعب كرة القدم بشكل احترافي مع أحد الأندية، لكنه طالما كان شغوفا بحب كرة القدم.

أثناء خدمته في الجيش كان في سلاح إزالة القنابل. "سلاح إزالة القنابل أخطر الأسلحة وقت الحرب، وفي السلم يكون (هيلتون الجيش)". هكذا يقول عز الدين بهادر.

ويحكي بهادر لـFilGoal.com في أجواء مطرة "لطالما أحببت كرة القدم. في كل مكان أذهب له يكون أول شيء أقوم به بناء ملعب كرة القدم".

"في الجيش أحيانا كنت أنهي مهمتي في إزالة القنابل، ثم أضع قنبلتين لأبني بهما مرمى وألعب كرة القدم مع زملائي حتى لو بطوبة. لا شيء قد يعوقك عن ممارسة ما تحب".

لكن لماذا الآن تحديدا قررت احتراف كرة القدم؟ يقول بهادر "سابقا لم تتح لي الفرصة لأن أصبح لاعب كرة. اتجهت للهندسة ونجحت فيها. في وقت من الأوقات كنت مهندس المباني الجاهزة الوحيد في مصر".

وأضاف لـ FilGoal.com: "والآن، نظرت لقائمة أكبر اللاعبين في العالم، فوجدت أكبرهم أصغر مني. قصته تشبه قصتي ولكن جنسيته إسرائيلي، فقلت لماذا لا أعمل على نفسي وأكتب التاريخ لبلادي".

بهادر أكمل "القرار لم يكن وليد اللحظة. أخطط له منذ عامين ونصف، ورغم ذلك لم أخبر مخلوقا واحدا به. كنت أدخن وأشرب الشيشا، ومنذ اتخاذي هذا القرار امتنعت عن كل ذلك، وجعلت الرقم همي الوحيد لتحطيمه".

وواصل "عائلتي لم تعرف بقراري إلا قبل أسبوعين، حينما فوجئت برد موسوعة جينيس علي بالموافقة على الحضور بلجنة تحكيم".

الوضع الحالي

عز الدين بهادر تواصل مع موسوعة جينيس. أخبرهم بقصته ووافقوا بالفعل على اختباره والآن حان وقت الخطوة التالية.

مطلوب من المهندس المصري بأن يلعب مباراتين رسميتين كاملتين. ولكن أولا لابد من قيده بأحد الأندية.

كيف سيقنع الأندية بقيده؟ يقول بهادر لـFilGoal.com: "أبحث عن ناد لقيدي حاليا. الأمر سيكون مفيدا لي، ولمصر كلها وللنادي أيضا".

وأوضح "أبحث عن فريق في وسط جدول أحد درجات الدوري المصري، بحيث لا يكونوا منافسين على الهبوط أو الصعود. وقتها سيكون إقناعهم بالأمر أسهل، كما أنني مع تحقيق الرقم سيظل مرتبطا بهم أيضا. سيسجل في موسوعة جينيس أن عز الدين بهادر لاعب فريق كذا حقق الرقم القياسي. وسيكون هذا أمرا تسويقيا عظيما لهم".

وأتبع "أنا جاهز للمباراة. لابد أن ألعب 90 دقيقة كاملة في مباراتين. والمميز أنني مهاجم ولست حارس مرمى، بالتالي سيكون الرقم أكثر صعوبة لأن يكسر في المستقبل، وهذا هدفي".

العقبة الأخيرة

موسوعة جينيس أبلغت عز الدين بهادر بضرورة تأكيد ميعاد المباراة يوم 24 يناير بحد أقصى. والميعاد كان محددا له يوم 15 فبراير، ولكي يحدث هذا لابد للمهندس المصري بأن يقيد في أحد الأندية قبل هذا التاريخ.

الآن.. تدرب عز الدين بهادر وبات جاهزا للعب في سن الـ75. تواصل مع مسؤولي جينيس وحصل على موافقتهم، فيما قمنا نحن في FilGoal.com بنشر القصة، ولا يتبقى سوى موافقة أحد الأندية المصرية على قيد اللاعب وأن يلعب المباراتين، لتكتمل أركان كتابة الرقم التاريخي الفريد بأياد مصرية.

تقرير: أحمد العريان

إخراج/ أمير ربيع

تصوير: مصطفى سامي

مونتاج: أكرم أيمن

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