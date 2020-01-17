صفقة يناير – خالد جلال: الزمالك يحتاج لمهاجم سوبر.. أتحفظ على كاسونجو ولكن

من يكون صفقة الزمالك؟ ماذا يحتاج الأبيض ومن عليه الرحيل من صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية؟ أسئلة عديدة نبحث عن إجابتها مع نجوم ولاعبي الأبيض السابقين.

وتحدث FilGoal.com مع خالد جلال لاعب الزمالك ومديره الفني الأسبق للحديث عما يحتاجه الزمالك.

وقال خالد جلال: "الزمالك يحتاج لمهاجم سوبر في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "رغم تحفظي على كاسونجو لأنه لم يشارك مع أي فريق في الدور الأول، إلا أنه الأقرب".

وتابع "وبعيدا عن المهاجم، الزمالك يحتاج لظهير أيمن ولاعب وسط دفاعي أيضا".

ماذا عن الراحلين؟ أجاب خالد جلال: "الزمالك عليه الاستغناء عن خالد بوطيب، نعم هو لاعب دولي وهداف ولكنه ليس جاهزا للمشاركة. لا وقت متاح للزمالك الآن من أجل إضاعته في إعادة بوطيب لمستواه مرة أخرى".

واستمر "الزمالك يحتاج لإعارة محمد عنتر لأنه لاعب جيد ولابد أن يحصل على فرصة للمشاركة، وإعارة حارس مرمى أيضا وليكن محمد صبحي لنفس السبب".

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ويُتاح لـ الزمالك خانة استبدال وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية. أي يحق له إتمام صفقة واحدة.

وكشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك في وقت سابق رغبته في قيد كاسونجو.

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

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