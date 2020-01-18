فرانس فوتبول: الاتفاق تم.. كورزاوا من سان جيرمان لـ أرسنال في الصيف المقبل

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الموثوقة إتمام الاتفاق بين أرسنال ولايفن كورزاوا الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان من أجل الانتقال للفريق اللندني.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى "أرسنال اتفق مع كورزاوا على الانضمام لـ الفريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية".

عقد كورزاوا ينتهي مع سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، وهو ما سيجعله ينضم لـ أرسنال في صفقة انتقال حر.

الفرنسي كورزاوا سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع أرسنال بداية من الصيف المقبل، وفقا لـ فرانس فوتبول.

ورفض الظهير الأيسر صاحب الـ 27 عاما الانتقال لإنتر مفضلا الانضمام لـ أرسنال بداية من الصيف المقبل.

صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية كشفت في وقت سابق رغبة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال في التعاقد مع كورزاوا لدعم مركز الظهير الأيسر في النادي. (طالع التفاصيل)

وانضم كورزاوا لباريس سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس عام 2015.

وشارك لايفن في 14 مباراة هذا الموسم بقميص سان جيرمان ونجح في الصناعة مرة.

منذ انضمامه لسان جيرمان، لعب كورزاوا 114 مباراة ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 20.

وحصد الظهير الفرنسي 13 لقبا مع سان جيرمان بواقع 3 ألقاب دوري و3 كأس و كأس رابطة و4 سوبر فرنسي.

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