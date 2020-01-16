ذا أثليتيك: أرسنال يفاوض باريس سان جيرمان لضم مدافعه

الخميس، 16 يناير 2020 - 19:59

كتب : FilGoal

كورزاوا

يُجري نادي أرسنال الإنجليزي مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم لايفن كورزاوا الظهير الأيسر.

بحسب صحفي "ذا أثليتيك" الموثوق ديفيد أورنستين، فأن راؤول سانهيلي المسؤول عن قطاع كرة القدم في أرسنال يقود المفاوضات من أجل إتمام الصفقة.

اللاعب البالغ 27 عاما ينتهي تعاقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم ويحق لأرسنال لضمه بدون مقابل في الصيف، لكن الجنرز يسعون لضمه مباشرة في سوق الانتقالات الشتوية دون دفع أي مقابل مادي.

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ويسعى أرسنال لتدعيم الجبهة اليسرى، بعدما تعرض كيران تيرني لخلع في الكتف الأيمن أمام وست هام ديسمبر الماضي، ويتواصل غيابه حتى مارس المقبل.

كما يعاني كل من هيكتور بيليرين وروب هولدينج من مشاكل بدنية، وينضم إليهم سياد كولاسيناك الذي يعاني من مشاكل في الكاحل والفخذ.

غيابات أرسنال تعني تواجد باياكو ساكا في مركز الظهير الأيسر كخيار وحيد للإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجنرز.

وشاهد مسؤولو أرسنال كورزاوا أثناء مشاركته لمدة 90 دقيقة كاملة في فوز باريس سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

ويعمل أرسنال وفقا للتقرير على ضم 3 أو 4 لاعبين سواء في صفقة انتقال حر أو على سبيل الإعارة لدعم الفريق في يناير الجاري دون وجود خطة لرحيل أي لاعب.

الفرنسي شارك في 14 مباراة الموسم الجاري بقميص الباريسيين دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وانضم لايفن من موناكو إلى سان جيرمان في صيف 2015 مقابل 25 مليون يورو إذ شارك في 114 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 19.

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