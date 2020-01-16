خبر في الجول – الخطيب يجتمع بـ عبد الحفيظ لحسم مصير وليد أزارو

الخميس، 16 يناير 2020 - 22:44

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، لمناقشة الأحداث التي سبقت مباراة طنطا، وعلى رأسها ما بدر من وليد أزارو مهاجم الفريق.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن اجتماع الخطيب وعبد الحفيظ شهد نقاشا حول مصير المهاجم المغربي، بعد اعتراضه الشديد على استبعاده من مباراة الأحمر وطنطا التي فاز بها الأهلي 5-0.

وكذلك، غاب أزارو عن مران الفريق اليوم الخميس، وهو ما استدعى توقيع عبد الحفيظ لعقوبة مغلظة عليه حسبما أعلن الأهلي بشكل رسمي.

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وجهة النظر الفنية

في المقابل، علم FilGoal.com أن ريني فايلر المدير الفني للفريق أعلن رغبته في الاستغناء عن المهاجم المغربي، بعد ساعات من الواقعة التي سبقت مباراة طنطا.

وبالتالي، يدرس النادي موقف اللاعب من كافة الجوانب تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأنه في الساعات المقبلة.

وغاب أزارو عن المشاركة في أخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهة طنطا.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

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