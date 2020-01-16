سموحة لـ في الجول: الأهلي طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرضنا لضم صلاح محسن قبل 5 أيام

كشف فرج عامر رئيس سموحة أن مسؤولي الأهلي طلبوا مهلة من ناديه تصل لـ 48 ساعة للرد على عرض النادي السكندري لاستعارة صلاح محسن مهاجم الأحمر حتى نهاية الموسم.

ولكن عامر كشف لـFilGoal.com، أن هذا الأمر حدث منذ 5 أيام، ولم يحصل النادي السكندري على رد حتى اللحظة.

وقال عامر لـFilGoal.com: "نحن في انتظار رد الأهلي بشأن استعارتنا لصلاح محسن".

وأضاف "اللاعب يرغب في الانضمام لسموحة على سبيل الإعارة، رغم وجود عروض من أندية أخرى".

وأردف "نرغب في زيادة عناصرنا الهجومية بعد أم قمنا بضم محمد طلعت من المقاولون، والأوغندي ديريك نسيبامبي".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق، إن نادي محسن السابق، إنبي، أيضا يرغب في استعارته.

صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير من عام 2018.

ولم يشارك مهاجم منتخب مصر الأوليمبي سوى في 3 مباريات فقط مع الأهلي هذا الموسم تحت قيادة الفرنسي ريني فايلر.

وسجل صلاح محسن هدفين مع الأهلي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا.

طوال مشواره مع الأهلي، سجل صلاح محسن 8 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 32 مباراة.

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