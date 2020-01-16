علاء ميهوب لـ فى الجول: فايلر لم يستطع التعامل مع أزارو.. وكيف يفكر الأهلي في تركه

الخميس، 16 يناير 2020 - 21:38

كتب : بسام أبوبكر

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

يشعر علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية في الأهلي السابق بالاندهاش من التقارير التي تربط رحيل المغربي وليد أزارو من صفوف الأهلي.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

ميهوب قال في تصريحات لـ FilGoal.com: "ريني فايلر لم يستطع التعامل مع أزارو نفسيا، أنا اعرف هذا اللاعب جيدا ولكن السويسري لم يستطع إخراج كل ما لدى اللاعب".

وتابع "من وجهة نظري الفنية أزارو أحد أفضل المهاجمين الأجانب في تاريخ مصر فهو هداف الأهلي الموسم قبل الماضي وهداف دوري أبطال إفريقيا".

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وأوضح "قمت بشراء أزارو بمبلغ مليون و200 ألف دولار وكان متميزا في الدفاع الحسني الجديدي المغربي".

وأتم "كيف يفكر الأهلي في تركه الآن؟".

وشارك أزارو مع الأهلي هذا الموسم في 11 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدف واحد.

وغاب أزارو عن المشاركة في أخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهة طنطا.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

أجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

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