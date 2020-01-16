بادجي: أعرف قيمة الأهلي وأتمنى تحقيق بطولة إفريقيا.. ربما يكون بوابتي للمنتخب

وصف السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي المنتقل إليه حديثا من رابيد فيينا النمساوي، خطوة انتقاله للأحمر بـ"الخطوة المهمة جدا في حياته الاحترافية".

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وقال بادجي في تصريحات نقلها حساب الأهلي على تويتر: "أنا في الطريق للانضمام لهذا النادي العريق والرائع. أنا في غاية السعادة للانضمام إلى عائلتكم".

وأضاف "أتمنى النجاح لي ولكم وأن نحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا، أنا عائد لقارتي وأعلم قيمة الأهلي وواثق أنني سأتطور وأكتسب الكثير في هذا النادي العريق".

وشدد "أعلم حجم الضغوطات في الأهلي لكن علي أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطي لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح".

وكشف "لدي بعض المعلومات عن الأهلي وأهميته الكبيرة داخل إفريقيا فهو الأكثر حصولا على دوري أبطال إفريقيا، أظن أكثر من 6 مرات، متأكد أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرتي الاحترافية".

وحصد الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات أخرها في 2013.

وشدد "مستوى لاعبي الأهلي الكبير سيساعدني على النجاح والتطور، تابعت الكثير من الأخبار الخاصة بالأهلي لأن لدي بعض الأًصدقاء الذين يلعبون في الدوري المصري ومن يدري، قد يكون الأهلي بوابتي للعب لمنتخب السنغال".

وأعلن الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم أليو بادجي قادما من رابيد فيينا النمساوي. (طالع التفاصيل)

بادجي وصل إلى القاهرة صحبة أمير توفيق مدير العاقدات في الأهلي، وكان في انتظارهما سمير عدلي المدير الإداري لـ الأهلي.

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 19 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

🚨إليكم رسالة خاصة من لاعبنا الجديد أليو بادجي🚨 pic.twitter.com/0tdP3nzXpL — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 16, 2020

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