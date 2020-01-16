بعد التغييرات الأخيرة.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدور الأول
الخميس، 16 يناير 2020 - 20:04
كتب : FilGoal
شهد جدول مباريات الأهلي بعض التغييرات، بعد تأجيل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وبناء عليه تعديل موعد مواجهة إنبي في الدوري.
وبناء على ذلك يستعرض FilGoal.com جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدور الأول من الدوري..
الأحد – 19 يناير - المقاولون العرب ضد الأهلي – 7:30 مساءً – الدوري المصري.
الأربعاء – 22 يناير – الأهلي ضد إنبي – 7:30 مساءً – الدوري المصري
الأحد – 26 يناير - الأهلي ضد النجم الساحلي – 9:00 مساءً – دوري أبطال إفريقيا.
السبت 1 فبراير - الهلال السوداني ضد الأهلي – دوري أبطال إفريقيا.
الخميس – 6 فبراير - بيراميدز ضد الأهلي – 7:30 مساءً – الدوري المصري.
الإثنين – 10 فبراير - الأهلي ضد طلائع الجيش – 7:30 مساءً – الدوري المصري.
الجمعة – 14 فبراير - الأهلي ضد المصري – 7:30 مساءً – الدوري المصري.
الخميس – 20 فبراير - الأهلي ضد الزمالك – 9 مساءً – السوبر المصري.
الإثنين – 24 فبراير – الأهلي ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.
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