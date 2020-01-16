الأهلي يفرض عقوبة مالية مغلظة على أزارو

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي فرض عقوبة مالية مغلظة على وليد أزارو مهاجم الفريق.

ويأتي قرار الأهلي بسبب اعتراض المهاجم المغربي على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا.

وكان الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر قد استبعد أزارو من القائمة النهائية لمواجهة طنطا الأخيرة.

وتغلب الأهلي على طنطا بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 13 من الدروي المصري.

وأوضح الأهلي أن قرار عقوبة أزارو يأتي في إطار سياسة الالتزام التي يفرضها الجهاز الفني ووفقا للقواعد المعمول بها في النادي.

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وشارك أزارو مع الأهلي هذا الموسم في 11 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدف واحد.

وغاب أزارو عن المشاركة في أخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهة طنطا.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة بالعلامة الكاملة.

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