مدرب الزمالك: الأولوية لنظافة الشباك.. ونحاول تدارك هذه الأزمة

الخميس، 16 يناير 2020 - 17:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - زيسكو

شدد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك على أهمية التنظيم الدفاعي للفريق لمواصلة نتائجه المميزة محليا وقاريا.

وقال الشيشيني عبر قناة تايم سبورتس "حققنا 3 نقاط غالية في الجونة، فهو ملعب صعب، وفريق مميز يضم عناصر جيدة للغاية، ومن أفضل منافسينا في الفترة الأخيرة".

وتابع "لقد حالفنا التوفيق وحافظنا على نظافة شباكنا، فالأهم ألا يدخل مرمانا أهداف، فالفوز قد يتحقق بهدف في الدقيقة 90، هدف مبكر في مرمانا سيؤدي إلى الاستعجال لإدراك التعادل ثم السعي للفوز".

أخبار متعلقة

أمير مرتضى: كارتيرون مضطر.. وكاسونجو سيقيد إفريقيا أبو جبل: أكملت لقاء الجونة مصابا المصري لـ في الجول: قدمنا طلبا للمحكمة الرياضية لاستعجال فتح القيد للفريق سمير عثمان: لابد ألا نتعجل تطبيق تقنية الـVAR.. أتتذكرون الحكم الخامس؟

وأضاف "تدوير التشكيل الأساسي مهم لمواجهة ضغط المباريات في إفريقيا والدوري، نجحنا في توسيع قاعدة الاختيار بكل مركز في الملعب".

وأوضح "قررنا إراحة محمد عبد الشافي وأحمد سيد (زيزو) ومحمود حمدي (الونش) حتى لا نفقدهم لفترة كبيرة، والبديل كان على قدر المسؤولية، نعتبر كل اللاعبين أساسيين، لدينا 25 لاعبا من أفضل عناصر الدوري وكذلك المحترفين".

واستطرد "محمود عبد الرازق (شيكابالا) أدى مباراة جيدة رغم غيابه لفترة، أصعب شيء للمدرب ألا يكون اللاعب جاهزا من الناحية البدنية".

وأتم تصريحاته "نعمل في مسارين محليا وقاريا، وهذا صعب جدا على اللاعب المصري، ونحاول تدارك الأزمة".

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري يوم الإثنين المقبل بالدوري المصري، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

الزمالك سامي الشيشيني

نرشح لكم

أخر الأخبار

موندو ديبورتيفو: هافرتز سيكون صفقة ليفربول القياسية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تونسي: الإسماعيلي في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف 39 دقيقة | الدوري المصري
سموحة لـ في الجول: الأهلي طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرضنا لضم صلاح محسن قبل 5 أيام 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد التغييرات الأخيرة.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدور الأول ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتيك: أرسنال يفاوض باريس سان جيرمان لضم مدافعه ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد لمواجهة الأهلي وإنبي.. وتغييرات في 5 مباريات ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 4 سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

قد ينال إعجابك