أسامة نبيه: إذا كنت مدربا للمنتخب.. سأفضل مصطفى محمد عن مروان محسن
الخميس، 16 يناير 2020 - 14:36
كتب : FilGoal
يرى أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق أن مصطفى محمد لاعب الزمالك أفضل من مروان محسن مهاجم الأهلي.
مصطفى محمد
النادي : الزمالك
مروان محسن
النادي : الأهلي
وبرر نبيه تفضيله لمهاجم الزمالك "مصطفى محمد أفضل من مروان محسن لأنه مستقبل الهجوم، إذا كنت مديرًا فنيًا للمنتخب لقررت الاستعانة به".
وأضاف خلال استضافته ببرنامج اللعيب "مصطفى محمد دخل حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر من أجل الاستعانة به في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بجانب تصفيات كأس العالم".
واستدرك "لكن قررنا الاستعانة بمروان محسن، لأننا كنّا نعاني في هذا المركز بجانب أن كوبر كان يريد اللاعب الذي ينفذ تعليماته".
وأشار أسامة نبيه "اختيار من الأفضل يحدده أيضا هوية المدير الفني، فالأجنبي يميل للمهاجم الذي يؤدي أدوارا مركبة ويكون محطة لزملائه، بينما يفضل المدرب المصري كثيرا المهاجم الذي يتمركز داخل منطقة الجزاء".
مروان عاد للمشاركة في المباريات مع الأهلي مؤخرا وسجل 4 أهداف وصنع هدفين خلال 11 مباراة.
أما مصطفى محمد فأحرز 7 أهداف وصنع هدفا خلال 17 مباراة لعبها مع الزمالك هذا الموسم.
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