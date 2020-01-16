رابيد فيينا يكشف لـ في الجول سبب قلة أهداف بادجي معهم.. ولماذا تخلوا عنه

قال بيتر كلينجميولر مدير قسم العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم نادي رابيد فيينا إن واقعة القميص الخاصة بأليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد لم تكن سببا رئيسيا في بيعه، كما تحدث عن مميزات اللاعب وقلة معدل تهديفه مع النادي النمساوي، وذلك في حوار خاص مع FilGoal.com.

بداية، نرغب في الإجابة عن تساؤل يشغل بال الجماهير، ما سبب قلة المعدل التهديفي لبادجي مع رابيد فيينا؟

"بادئ الأمر يجب أن أوضح أمرا بخصوص قلة التسجيل، انضم إليها في شهر فبراير 2019، تطلب الأمر وقتا حتى يندمج مع الفريق".

"إنه يمتاز بجودة كبيرة ولاعب جيد ومثابر للغاية وقوي بدنيا".

"كان يشارك لكن ليس بكثرة، لأن فريقنا كان قد استعد بالفعل وأصبح هناك قواما أساسيا، صحيح أنه انضم لتدعيم قوتنا الهجومية لكن اندماجه وسط زملائه أمر مهم من أجل التفاهم داخل الملعب".

"أتى إلينا وكان الأمر أشبه بالبداية من الصفر، سجل تقريبا 6 أهداف معنا وكان ذلك جيدا بالنسبة لنا".

"حتى أننا يمكننا اعتباره من أفضل الهدافين لدينا في تلك الفترة".

"خلال الموسم الجاري لم تكن البداية جيدة، سجل 3 أهداف فقط ولا يعد ذلك رقما قويا، لكن يجب أن تتفهم الوضع، إنه في ناد جديد وبلد جديد وهناك حاجز اللغة، كل شيء كان جديدا وبالطبع احتاج للوقت حتى يندمج".

بادجي لعب في 34 مباراة بكل المسابقات مع فريقه سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

إذا ما رأيك فيه وأتحدث من منطلق أنك بطبيعة الحال شاهدت كل مبارياته؟

"رأيي فيه؟ بالطبع مهاجم جيد وقوي وطموح للغاية ويرغب في اللعب بكثرة طيلة الوقت، هذه كانت سمة غالبة لديه يتدرب ولا يتوقف عن المحاولة".

"يمكنني وصفه بأنه يجيد اللعب بالرأس وقوي وسريع".

ماذا عن موقف القميص هل كان سببا مباشرا ورئيسيا في بيعه؟

"حسنا موقف القميص حدث فيه ما حدث، وأغضب الجماهير التي اعترضت للغاية وأعتقد أنها كانت من أسباب رحيله".

"لكن القميص لم يكن سبب رحيله المباشر، لدينا المهاجم الياباني كويا كيتاجاوا وهو جيد للغاية، وأيضا تاكسيارشيس فونتاس اليوناني وهو لاعب دولي".

"بادجي كان جيدا للغاية وتفهم الموقف واعتذر للجميع وللجماهير عن تلك اللقطة ونتفهم ذلك ونتفهم ما حدث منهم بالطبع".

بادجي ارتدى قميص باتسون داكا لاعب ريد بول سالزبرج، ما تسبب في حالة جدل كبيرة وغضب من جماهير فريقه رابيد فيينا، لكن اللاعب اعتذر من جماهير فريقه.

إذا السبب الرئيسي؟

"بادجي أراد اللعب لكن كيتاجاوا فرض نفسه في التشكيل وأصبح لاعبا هاما، وبالتالي أصبح من الصعب الدفع به في المباريات بشكل مستمر بجانب تواجد فونتاس مما صعب منافسته على مركزه".

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