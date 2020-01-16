أمير توفيق يكشف لـ في الجول كواليس التعاقد مع أليو بادجي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، القصة الكاملة للتعاقد مع أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا الذي انتقل للنادي الأهلي.

وقال أمير توفيق في تصريحات لـFilGoal.com: "وضع رينيه فايلر مواصفات خاصة للمهاجم الذي يريد التعاقد معه، أهمها على الإطلاق الجاهزية حتى يكون اللاعب الجديد قادر على المشاركة الفورية في المباريات من أجل دعم الفريق في مركز الهجوم محليا وإفريقيا".

وأضاف "أيضا فايلر اشترط وجود خبرات معينة بجانب بعض القدرات الخاصة".

توفيق واصل "فايلر نصح بالتوجه للاعبين أفارقة من أوروبا، وحدد ثلاثة أسماء كان من بينها أليو بادجي".

مدير التعاقدات استطرد "وبعد التوجه لأوروبا، كان الاستقرار على اسم أليو بادجي، إذ كان الحديث مع رابيد فيينا وفي البداية كانت الطلبات المالية كبيرة للغاية لكننا ضغطنا من جانب علمنا أن اللاعب على مشكلة مع الإدارة، وأن بيعه لا مفر منه والعرض المالي الذي تقدمنا به مناسب إلى حد كبير".

توفيق أتبع "على نفس الخط كنا نتحدث مع اللاعب، والذي كان يدرس عروض فرنسية وتركية بجانب عرض الأهلي، وقبل أن نعرض عليه مميزات ارتداء القميص الأحمر، فوجئنا به يؤكد قيمة وقامة القلعة الحمراء وأنه على دراية تامة بأن الأهلي هو أفضل وأكبر نادي في قارة إفريقيا، والتألق معه سينعكس بالتأكيد على كسبه مكانة كبيرة توازي اللعب في أوروبا والعودة إليها مستقبلا بشكل أفضل".

وأتم "بالفعل نجحت المفاوضات مع رابيد فيينا وأليو بادجي، لكي يكون صفقة الأهلي الثانية في موسم الانتقالات الشتوية، وهناك رهان كبير عليه".

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 19 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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