أبو جبل: أكملت لقاء الجونة مصابا

الخميس، 16 يناير 2020 - 15:32

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل - الزمالك - زيسكو

قال محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، إنه أكمل لقاء فريقه ضد الجونة، وهو يعاني من إصابة قوية في الكتف.

وأضاف أبو جبل عبر قناة تايم سبورتس "تعرضت لإصابة قوية في الكتف بعد كرة مشتركة مع مهاجم الجونة أحمد ياسر ريان".

وتابع "قررت استكمال اللقاء، لأنها مباراة مهمة حتى لا يخسر الزمالك تبديلا".

أخبار متعلقة

رسميا - الأهلي يتعاقد مع بادجي لمدة 4 سنوات ونصف ثلاثي جديد يظهر للمرة الأولى في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة أسامة نبيه: إذا كنت مدربا للمنتخب.. سأفضل مصطفى محمد عن مروان محسن خبر في الجول – الكاف يُخطر الزمالك بموعد لقاء مازيمبي النهائي

وأشار حارس مرمى الزمالك إلى أن الفوز على الجونة 2-0 "مهم ويمنح الثقة للفريق"، مضيفا "نفكر في المباراة القادمة، أشكر الجهاز الفني واللاعبين".

وواصل "وسط ضغوط عديدة يحالفني التوفيق لأنني أجتهد في التدريبات وبفضل دعاء الوالدين لى".

وأتم محمد أبو جبل "ليس مستوى أبو جبل فقط بل الفريق بأكمله عاد لصورته، مباراة الجونة صفحة وانتهت".

اقرأ أيضا

محمد أبو جبل الزمالك الجونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الزمالك: الأولوية لنظافة الشباك.. ونحاول تدارك هذه الأزمة 4 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - القناة يتعاقد مع مهاجم نادي مصر 13 دقيقة | مصر
تقرير: ساماتا قد يزامل تريزيجيه والمحمدي في أستون فيلا 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا - إشبيلية يلعن ضم يوسف النصيري 37 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - المصري (0) أسوان (1) هدف أووول للضيوف 39 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري – مسعود احتياطي.. وموكورو أساسي أمام أسوان 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 4 سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

قد ينال إعجابك