أبو جبل: أكملت لقاء الجونة مصابا

قال محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، إنه أكمل لقاء فريقه ضد الجونة، وهو يعاني من إصابة قوية في الكتف.

وأضاف أبو جبل عبر قناة تايم سبورتس "تعرضت لإصابة قوية في الكتف بعد كرة مشتركة مع مهاجم الجونة أحمد ياسر ريان".

وتابع "قررت استكمال اللقاء، لأنها مباراة مهمة حتى لا يخسر الزمالك تبديلا".

وأشار حارس مرمى الزمالك إلى أن الفوز على الجونة 2-0 "مهم ويمنح الثقة للفريق"، مضيفا "نفكر في المباراة القادمة، أشكر الجهاز الفني واللاعبين".

وواصل "وسط ضغوط عديدة يحالفني التوفيق لأنني أجتهد في التدريبات وبفضل دعاء الوالدين لى".

وأتم محمد أبو جبل "ليس مستوى أبو جبل فقط بل الفريق بأكمله عاد لصورته، مباراة الجونة صفحة وانتهت".

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