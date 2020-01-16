وصول أليو بادجي إلى القاهرة ويُصرح: يلا يا أهلي

الخميس، 16 يناير 2020 - 19:42

كتب : أحمد الخولي

أليو بادجي - أمير توفيق - الأهلي

وصل السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، تمهيدا لإجراء الكشف الطبي وبداية مشواره مع المارد الأحمر.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم أليو بادجي قادما من رابيد فيينا النمساوي. (طالع التفاصيل)

بادجي وصل إلى القاهرة صحبة أمير توفيق مدير العاقدات في الأهلي، وكان في انتظارهما سمير عدلي المدير الإداري لـ الأهلي.

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ومن المنتظر أن يخضع أليو لإجراءات الفحص الطبي يوم الجمعة على أن يبدأ بعدها مباشرة الانضمام لتدريبات الأهلي.

وقال بادجي عقب وصوله لمصر في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الأهلي: ""أنا في القاهرة الآن.. يلا يا أهلي".

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 19 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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