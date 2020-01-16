وصول أليو بادجي إلى القاهرة ويُصرح: يلا يا أهلي
الخميس، 16 يناير 2020 - 19:42
كتب : أحمد الخولي
وصل السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، تمهيدا لإجراء الكشف الطبي وبداية مشواره مع المارد الأحمر.
أليو بادجي
النادي : الأهلي
وأعلن الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم أليو بادجي قادما من رابيد فيينا النمساوي. (طالع التفاصيل)
بادجي وصل إلى القاهرة صحبة أمير توفيق مدير العاقدات في الأهلي، وكان في انتظارهما سمير عدلي المدير الإداري لـ الأهلي.
ومن المنتظر أن يخضع أليو لإجراءات الفحص الطبي يوم الجمعة على أن يبدأ بعدها مباشرة الانضمام لتدريبات الأهلي.
وقال بادجي عقب وصوله لمصر في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الأهلي: ""أنا في القاهرة الآن.. يلا يا أهلي".
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رحبوا معنا بلاعبنا الجديد 😉 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/144mPLXyKH— النادي الأهلي (@AlAhly) January 16, 2020
أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.
بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 19 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.
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