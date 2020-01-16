حوار - تريزيجيه: 3 أندية كبرى في تركيا حاولت ضمي.. ووصلت لمستوى "الوحش"

أجرى نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي حوارا مع شبكة "بي إن سبورتس" عن تجربته مع الفيلانز ومشواره في كرة القدم.

تريزيجيه تحدث عن سبب التسمية بهذا اللقب في البداية قائلا: "الاسم جاء من بدر رجب مدربي وله فضل كبير عليّ، كنت هدافا لفريق مدرسة الكرة في الأهلي لأنني لعبت في مركز المهاجم وأطلق عليّ اسم تريزيجيه لأنني كنت أقص شعري على طريقة المهاجم الفرنسي الشهير".

وعن تجربته الاحترافية الأولى بقميص أندرلخت البلجيكي واصل: "واجهت صعوبات في بلجيكا في البداية وانضممت بعد مرور شهر منذ بداية الموسم بسبب بطيء المفاوضات مع الأهلي، وظللت لمدة شهر آخر اتأقلم مع الأجواء في التدريبات وأشاهد الفريق وفقا لتعليمات المدرب".

وتابع "الإصابة مع المنتخب في مباراة السنغال الودية آثرت على فرص مشاركتي مع أندرلخت، ثم انضممت لموسكورن على سبيل الإعارة ولعبت في كأس الأمم الإفريقية ومن ثم كأس العالم وانتقلت إلى الدوري التركي".

رفقة موسكورن في الدوري البلجيكي سجل 7 أهداف وصنع 5 في 28 مباراة.

وعن تجربته في تركيا بقميص قاسم باشا أكمل "في البداية لم أكن موفقا إذ سجلت 3 أهداف في الدور الأول، ومع نهاية الموسم سجلت 16 هدفا، ومن ثم ساهمت في تواجد الفريق بالنصف الأول من جدول الترتيب".

خلال موسمين في تركيا سجل الجناح البالغ 25 عاما في 71 مباراة 25 هدفا وصنع 18 هدفا لزملائه وتواجد في التشكيل المثالي للدوري التركي موسم 2018-19.

وتطرق للحديث عن انتقاله إلى أستون فيلا وأردف "لم يكن فقط جالاتا سراي الذي يسعى لضمي، كان هناك 3 فرق كبيرة في تركيا سعت لضمي وكذلك فريق ذو اسم كبير في إيطاليا".

وأكمل "حلمي حياتي كان اللعب في الدوري الإنجليزي، والعروض التي وصلت لي كانت بأضعاف مضعفة من عرض أستون فيلا".

واستدرك "هدفي منذ الخروج من مصر وأنا أمثّل الأهلي وبلدي، اللعب في الدوري الإنجليزي، ووصلت له وأريد تحقيق ما يليق بهم وألا أتوقف واستمر في التقدم دائما".

🗣 Mahmoud Trezeguet: "Türkiye'de 3 büyük kulüp de beni istiyordu. İtalya'daki büyük kulüplerden de teklifler vardı. Bana gelen teklifler hem benim hem kulübüm için oldukça yüksek miktardaydı ama benim rüyam Premier League'de oynamaktı." #beINSPORTS pic.twitter.com/s5pKRLlWMH — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 16, 2020

وعن سبب تفضيله الانتقال للفيلانز "هناك فريقان سعيا لضمي في الدوري الإنجليزي، وما ساهم في الانتقال هو تاريخ النادي وتواجد أحمد المحمدي الذي ساعدني كثيرا وكذلك تواجد ناصيف ساويرس مالكا للنادي ساهم في الانتقال، خاصة أنني اهتم بالتعامل النفسي بشكل كبير".

وأضاف عن أسلوب الكرة في إنجلترا "تحتاج للقوة والسرعة والذكاء وأنا أحب أسلوب اللعب في الدوري الإنجليزي الذي يجعلك لا تلتقط أنفاسك ويطلب منك دائما التركيز".

وواصل عن التأقلم مع الحياة في إنجلترا "التحدي بالنسبة لي مثل الوصول لـ (مستوى الوحش) عقب تحقيق حلمي وأتمسك بالفرصة من أجل تقديم أفضل ما لدي والتحسن بشكل دائم وتمنية ما ينقصني".

وتابع "أتواجد في النادي بشكل يومي وأسعى بشكل دائم التعلم من دين سميث المدير الفني وجون تيري المدرب المساعد، لأنني اكتسب منهم خبرات قد أجنيّها خلال سنوات عديدة".

وبالانتقال للحديث عن منتخب مصر "المنتخب دائما ما يمتلك لاعبين أصحاب قدرات خاصة ولدينا جهاز فني قوي بقيادة حسام البدري ونسعى لبدء فترة جديدة بعد نهاية الفترة الماضية بحلوها ومُرها".

وعانى منتخب مصر في بداية تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 إذ تعادل مع كينيا وجُزر القمر.

وأخيرا عن أهدافه مع استون فيلا الموسم الجاري "هدفنا البقاء في الدوري الإنجليزي وهو الأهم لأن قوام الفريق الأساسي أغلبه يخوض الموسم لأول المرة سويا، إذ نضم 7 لاعبين جدد بجوار 3 أو 4 أسماء أساسية، ولو أكملنا الموسم المقبل قد نقوم بعمل مختلف".

وتابع "في كأس الرابطة لم يكن المشوار سهلا ونستهدف تخطي ليستر سيتي عقب تحقيق التعادل ذهابا بهدف لكل فريق، واللعب في ويمبلي بالمباراة النهائية".

تريزيجيه الموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع مثلها بقميص الفيلانز في جميع المسابقات.

وأتم "هدفي الشخصي؟ أريد النجاح في الوقت الحالي وهو ما يفتح لي المجال من أجل الوصول لأهدافي البعيدة وعندما أنجح في هدفي سأصل لما أريد".

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