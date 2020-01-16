أليسون: قوة ليفربول؟ عندما يغيب أي لاعب لا يتغير مستوى الفريق

حدد أليسون بيكر حارس ليفربول عوامل تألق الريدز التي قد تصل بفريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة، قبل 16 جولة من نهاية الموسم.

وقال أليسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مع الكثير من العمل الشاق والجاد، نحن فريق قوي للغاية، خاصة على صعيد العقلية. هذا مهم للحفاظ على المستوى العالي خلال المواجهات المختلفة".

وشدد الدولي البرازيلي "فريقنا قوي للغاية، وعندما يغيب لاعب ويحل آخر بدلاً منه، مستوى الفريق لا يتغير".

وأضاف "هذا الأمر مهم بالنسبة لفريق يريد تحقيق ما هو رائع في كرة القدم. نحن فريق عمل معاً لفترة طويلة ويتحسن كل موسم".

وأوضح حارس روما السابق "الفارق بين الموسم الجاري والماضي هو الاستمرارية. الاستمرارية في الأداء الدفاعي والهجومي الجيد، وأيضاً العقلية الراسخة".

وأكمل "فريقنا يمتلك عقلية الانتصارات، ونحن نفكر دائماً في المباراة المقبلة، ولا نتطلع لما هو أبعد من ذلك".

وأتم "نحن نركز على ما هو في متناول أيدينا، ونبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا سنغادر الملعب منتصرين. هذه هي الأمور التي ساهمت في تحقيق نتائج رائعة هذا الموسم".

ويستعد ليفربول لاستضافة مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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