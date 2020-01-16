سولشاير يلمح لصعوبة لحاق راشفورد بمواجهة ليفربول

ألمح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لإمكانية غياب لاعبه ماركوس راشفورد عن لقاء ليفربول يوم الأحد المقبل بعد إصابته في فوز الشياطين الحمر على وولفرهامبتون يوم الأربعاء.

ومع التعادل في نتيجة المباراة، أشرك المدرب راشفورد كبديل الدقيقة 64، لكن المهاجم لم يظل في الملعب لفترة طويلة، إذ تعرض للإصابة بعد 14 دقيقة، وقام سولشاير بتبديله على الفور بعد بضع دقائق.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد واجه راشفورد مشكلة في الظهر مؤخرًا ولكن ما تعرض له أمام وولفرهامبتون هو إصابة مختلفة".

وأضاف "أستطيع أن أقول إننا سنبذل قصارى جهدنا لعودته ومحاولة تأهيله للقاء يوم الأحد، لكن لا يمكنني الوعد بذلك. سنعمل على ذلك".

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في قمة الجولة المقبلة من المسابقة بملعب أنفيلد.

عندما سئل مرة أخرى عن ماركوس في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أوضح سولشاير "لم أكن أريد أن أشركه، لكننا كنا بحاجة للفوز، لأنه كان رائعًا هذا الموسم".

لقد كان ماركوس الدعامة الأساسية لمانشستر يونايتد في هذه الموسم. لعب الدولي الإنجليزي رابع أكبر عدد من الدقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان غزير الإنتاج أمام المرمى. في جميع المسابقات، سجل راشفورد 19 هدفًا، وصنع 5 أهداف.

قد يقدم المدرب النرويجي المزيد من الأخبار عن راشفورد يوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة .

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ونجح مانشستر يونايتد في خطف بطاقة التأهل أمام وولفرهامبتون في مباراة الإعادة ليصعد إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر يونايتد بهدف سجله خوان ماتا في الدقيقة 67 في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتم اللجوء إلى مباراة إعادة على ملعب أولد ترافورد ونجح أصحاب الأرض في حسمها.

وينتظر مانشستر يونايتد الفائز من مواجهة الإعادة بين واتفورد وترانميري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين واتفورد وترانميري بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتقام مباريات دور الـ32 بداية من يوم 24 يناير الجاري.

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