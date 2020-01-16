ليفربول لوكيل شاكيري: لن نتركه يرحل في يناير

أبلغ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وكيل جيردان شاكيري جناح الريدز أنه لن يتركه يرحل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حسب تقارير إنجليزية.

شاكيري البالغ من العمر 28 عاما شارك في 10 مباريات فقط هذا الموسم مع ليفربول في كل البطولات بسبب تعرضه لبعض الإصابات وتألق باقي الفريق.

وأفادت جريدة ليفربول إيكو أن كلوب يرفض تماما التخلي عن شاكيري وذلك بعدما طلب روما ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما يرفض المدرب الألماني ترك أي لاعب في فريقه وهو يهدف للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخوفا من الإصابات التي تقلص قائمة الفريق.

ورغم رفض ليفربول غير أن هناك تقارير إيطالية توضح أن روما مُصر على ضم شاكيري، وقد يقدم عرضا جديدا للريدز.

روما يريد ضم شاكيري لتعويض غياب نجمه الواعد نيكولو زانيولو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

إذ أفاد النادي في بيان "الفريق الطبي للنادي أصدر التحديث الطبي التالي عن حالة نيكولو زانيولو عقب الإصابة في لقاء يوفنتوس".

وأضاف البيان "خضع نيكولو زانيولو لفحص طبي أكد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي بركبته اليمنى، إلى جانب بعض الأضرار التي لحقت بالغضروف المفصلي".

وأتم البيان "سيخضع زانيولو لعملية جراحية يوم الاثنين"، وهو ما تم بالفعل.

النجم الواعد للكرة الإيطالية البالغ من العمر 20 عاما شارك في 24 مباراة مع روما في كل البطولات هذا الموسم سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين.

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