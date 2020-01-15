"في الطريق إلى الأهلي".. تقرير نمساوي يكشف راتب بادجي المنتظر

قالت صحيفة "كورير" النمساوية أن صفقة انتقال أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النسماوي إلى الأهلي أصبح قريبا من الإتمام بعد اتفاق جميع الأطراف على الصفقة.

ووفقا للصحيفة النمساوية فأن الأهلي يريد تقديم لاعبه الجديد البالغ 22 عاما للجماهير قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وسيكون الفحص الطبي هو الجزء الأخير من أجل إتمام التعاقد وتوديع جماهير الفريق النمساوي.

وأضاف التقرير أن من المتوقع حصول السنغالي على مليون دولار كراتب مع الأهلي.

وسبق أن اعترض اللاعب على عدم اعتماد المدير الفني علي خدماته بشكل أساسي مقابل مشاركة فونتاس والعائد من الإصابة كتياجاوا.

ويلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة.

وتواصل FilGoal.com مع زوران باريسيتش المدير الرياضي لـ رابيد فيينا الذي لم يمانع بيع بادجي في يناير الحالي.

لكنه رفض في تصريحاته تأكيد أو نفي مفاوضة الأهلي لناديه من أجل ضم اللاعب.

طالع تصريحات باريسيتش كاملة

كما تحدث FilGoal.com إلى إيفو تشي وكيل بادجي الذي كشف بالفعل عن تواصل الأهلي معه في الأيام الماضي، لكنه أوضح عقبة تقف في طريق إتمام الصفقة.

طالع تصريحات تشي كاملة

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