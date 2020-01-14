وكيل أليو بادجي لـ في الجول: الأهلي تحدث معنا لكننا نواجه نفس مشكلة إليكي

كشف إيفو تشي وكيل أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا عن وجود اتصالات من الأهلي لضم اللاعب السنغالي، لكنه أشار إلى نقطة تهدد المفاوضات مع النادي الأحمر.

ولايزال الأهلي مستمرا في سعيه للتعاقد مع مهاجم أجنبي بناء على طلب السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق، وبادجي صاحب الـ22 عاما أحد المرشحين على طاولة المارد الأحمر.

وقال تشي لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "نعم، الأهلي تحدث معي خلال الأيام الماضية بشأن ضم أليو من رابيد فيينا".

واستدرك "لأكون صريحا، لا يوجد لاعب يرغب في ترك أوروبا والعودة للعب في إفريقيا، هناك فارق كبير بين المشاركات القارية في أوروبا ودوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "ما يزيد الأمر صعوبة، أن الأهلي فريق كبير في إفريقيا وبالتالي العودة منه لأوروبا لن تكون سهلة لأن الأهلي سيطلب أرقاما كبيرة في حال وصول عروض أوروبية".

ثم أضاف "لكن أليو يرحب بالانتقال إلى الأهلي في حال كان العرض المادي مغريا، وراتبه أكبر مما يتقاضاه في رابيد فيينا".

وواصل "أبلغت الأهلي بطلبات أليو، وفي انتظار ردهم".

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هل هذا يعني توقف المفاوضات بين الأهلي ووكيل اللاعب؟ قال: "لا، الاتصالات مع الأهلي لاتزال سارية حتى اليوم".

وسأل FilGoal.com وكيل بادجي عن موقف رابيد فيينا من الاستغناء عن مهاجمهم السنغالي الذي سجل 3 أهداف في الدوري النمساوي هذا الموسم.

وأجاب "رابيد فيينا يرحب ببيع أليو، لا توجد مشكلة بخصوص هذا الأمر".

ويلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة.

وضرب وكيل أليو بادجي مثالا بالمطالب التي اصطدم الأهلي بها في مفاوضاته مع النيجيري بليسينج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري.

وأوضح "الأهلي تحدث مع صديقي وكيل إليكي لضمه لكنه انسحب من المفاوضات بسبب الطلبات المادية للوزيرن من أجل التخلي عنه".

وأتم "الأمر نفسه ينطبق على إليكي، لا يريد مغادرة أوروبا إلا في حال كان العرض مغريا".

وشهدت الفترة الماضية تواصلا بين الأهلي ومفوضين عن إليكي، الذي أبدى استعدادا للتدرب من جديد تحت قيادة مدربه السابق. رفقة فايلر، حيث شارك المهاجم النيجيري بقميص لوزيرن في 23 مباراة وسجل 11 هدفا.

ولكن، علم FilGoal.com أن الأهلي لم يتوصل لاتفاق مالي مع لوزيرن السويسري في ظل فارق كبير بين عرض النادي الأحمر وطلبات لوزيرن المادية يقارب المليون يورو. ( اقرأ أكثر )

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