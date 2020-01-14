مهاجم الأهلي - رابيد فيينا لـ في الجول: نرحب ببيع أليو بادجي ولكننا نمتلك أكثر من عرض

كشف زوران باريسيتش المدير الرياضي لرابيد فيينا النمساوي عن نية ناديه بيع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق – والذي يعد هدفا لـ الأهلي - خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولايزال الأهلي مستمرا في سعيه للتعاقد مع مهاجم أجنبي بناء على طلب السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق، وبادجي صاحب الـ22 عاما أحد المرشحين على طاولة المارد الأحمر.

وقال باريسيتش لـFilGoal.com: "نرحب ببيع أليو بادجي في يناير".

وتابع "لدينا أكثر من عرض خلال الفترة الجارية، وهناك أكثر من ناد يرغبون في شراء بادجي".

هل الأهلي واحد منهم؟

أجاب المدير الرياضي لرابيد فيينا ضاحكا "قد يكون الأهلي واحدا من المهتمين".

وأتم "لكنني لا أريد التأكيد أو النفي قبل إتمام الاتفاق مع أي ناد منهم بشكل رسمي".

كان إيفو تشي وكيل أليو بادجي اعترف بوجود اتصالات من الأهلي لضم اللاعب السنغالي، لكنه أشار إلى نقطة تهدد المفاوضات مع النادي الأحمر. ( اقرأ تصريحاته )

ويلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

تعرف على إصابة الغضروف

الجنايني يتحدث عن سفر البدري لمتابعة المحترفين

بيكيه يودع فالفيردي في رسالة مؤثرة