ريفالدو: برشلونة لم يكن محترما مع فالفيردي

انتقد ريفالدو أسطورة البرازيل وأحد أبرز لاعبي برشلونة السابقين طريقة تعامل فريقه قبل إقالة إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين ووصفها بـ"غير المحترمة" لأنهم تفاوضوا مع مدربين وهو مازال في منصبه.

وقال الأيقونة البرازيلية في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "من الواضح أن برشلونة لم يتعامل جيدا في ملف تغيير المدرب".

وأضاف "كانوا ساذجين قليلا، وربما غير محترمين في التعامل مع فالفيردي، التفاوض مع مدرب جديد ومدربك الحالي مازال في منصبه أمرا ليس إيجابيا بالمرة".

وواصل "بالطبع تشافي ورونالد كومان رفضا طلب برشلونة وبالطبع مشكلة خلق الكثير من التكهنات قبل أن يعلن النادي أخيرا تعيين كيكي ستيين".

وأكمل "بالطبع كرة القدم تشهد العديد من تلك الأعمال، كلنا نعلم أن العملية لم تتم بشكل جيد بواسطة إدارة برشلونة، أندية مثل برشلونة وريال مدريد يجب أن تدعم دوما المدربين لكي تتجنب مثل تلك المواقف".

وتابع "إن نجحت في تحديد هدف أو اثنين واقعيين يمكنهم قبول عرضك فور تلقيه حينها ستتجنب المواقف الصعبة التي تعرضت لها، لكن ليس جيدا أن تتفاوض مع مدربين قبل أن تصل إلى قناعة كاملة بالتوقيع معهم".

برشلونة فاوض تشافي حتى أن نادي السد الذي يدربه النجم الإسباني تحدث حول المفاوضات، لكن أسطورة برشلونة فضل الاستمرار في قطر، قبل أن يتجه النادي الكتالوني لتعيين كيكي سيتيين.

ووقع برشلونة مع سيتيين على عقد يمتد حتى صيف 2022، كما أن جوسيب ماريا بارتوميو قال إنه بعد انتخابات النادي عام 2021، يمتلك الرئيس الجديد بندا يسمح له بتغيير المدرب.

وتطرق ريفالدو للحديث عن سيتيين قائلا: "النتائج ستحدد مستقبل سيتيين في النصف الثاني من الموسم ولديه تشكيل كبير بين يديه".

وأردف "لم يدرب قط فريق كبير مثل برشلونة وستكون خبرة جديدة عليه، لكن ليس لديه الكثير ليخسره، إنه لا يأت بتوقعات كبيرة من جماهير برشلونة لأنه لم يفز بلقب في مسيرته".

وتابع "أعتقد أن برشلونة وقع مع سيتيين لأنه لم يتمكن من العودة بعد مفاوضة تشافي وكومان وعدم النجاح، لم يمتلك النادي أي فرصة للإبقاء على فالفيردي بعدما حدث، لذا كان الخيار الثالث الذي بدا جيدا".

وأتم "سمعة سيتيين جيدة في إسبانيا وقدم ريال بيتيس معه كرة قدم رائعة، بدون وجود أندية كبيرة أو ألقاب في سيرته الذاتية، فالمفاوضات كان أسهل بكثير وأقل سعرا ولن تخلق مشاكل إن أراد النادي أن يغير المدرب مرة أخرى".

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