قبل مواجهة الأهلي.. النجم يخسر كلاسيكو تونس أمام الترجي

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 16:56

كتب : FilGoal

النجم

خسر النجم الساحلي آخر مباراة محلية قبل مواجهته للأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالسقوط يوم الأربعاء في كلاسيكو الدوري التونسي أمام مضيفه الترجي بهدف.

وكان حامل لقب دوري أبطال إفريقيا الفريق الأفضل في مباراة طيبة المستوى حسمها هدف الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 32 الذي سدد الكرة بإتقان في شباك النجم إثر تمريرة من ركلة حرة.

وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الذي كان في مصر منذ أيام وقاد لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة

بسبب صلاح وماني.. مدافع توتنام الشاب: لم أنم كثيرا قبل مواجهة ليفربول بدون صلاح.. خماسي ليفربول يقود فريق العام بدوري الأبطال رسميا - تغيير موعد أمم إفريقيا 2021 لتعود إلى يناير مرة أخرى

واقتنص الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان في البطولة.

بينما استمر النجم الساحلي سادسا في ترتيب الدوري ورصيده 18 نقطة.

ويحل النجم ضيفا على الأهلي في 26 يناير بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النجم ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأبطال ورصيده 9 نقاط ويخلفه مباشرة الأهلي ورصيده 7 نقاط.

وفي 25 يناير يستضيف الترجي فريق الرجاء المغربي في دوري الأبطال، ويتصدر رجال معين الشعباني ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.

طالع أيضا

طبيب منتخب مصر يشرح أخطر إصابات اللاعبين

رفع القيمة المالية لجائزة السوبر المصري

تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الأهلي يحدد موعدا مبدئيا لعودة رمضان صبحي للمران الجماعي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

النجم الساحلي الترجي

نرشح لكم

أخر الأخبار

اسكواش - خروج رنيم الوليلي ونور الطيب وتأهل مؤمن وفرج لنصف نهائي بطولة الأبطال 22 دقيقة | رياضات أخرى
رفض التماس تخفيض عقوبة أوباميانج 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شيكابالا يعلن عودته للدوري المصري بهدف رائع في شباك الجونة 42 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – منتخب غانا يعلن مدربه الجديد ساعة | إفريقيا
قبل مواجهة الأهلي.. النجم يخسر كلاسيكو تونس أمام الترجي ساعة | إفريقيا
مباشر في الدوري - الجونة (0) - (1) الزمالك.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 4 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول

قد ينال إعجابك