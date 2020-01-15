قبل مواجهة الأهلي.. النجم يخسر كلاسيكو تونس أمام الترجي

خسر النجم الساحلي آخر مباراة محلية قبل مواجهته للأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالسقوط يوم الأربعاء في كلاسيكو الدوري التونسي أمام مضيفه الترجي بهدف.

وكان حامل لقب دوري أبطال إفريقيا الفريق الأفضل في مباراة طيبة المستوى حسمها هدف الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 32 الذي سدد الكرة بإتقان في شباك النجم إثر تمريرة من ركلة حرة.

وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الذي كان في مصر منذ أيام وقاد لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واقتنص الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان في البطولة.

هدف الترجي التونسي في مرمى النجم الساحلي في قمة الدوري التونسي ⚽ pic.twitter.com/5oS5r7mBME — FilGoal (@FilGoal) January 15, 2020

بينما استمر النجم الساحلي سادسا في ترتيب الدوري ورصيده 18 نقطة.

ويحل النجم ضيفا على الأهلي في 26 يناير بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النجم ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأبطال ورصيده 9 نقاط ويخلفه مباشرة الأهلي ورصيده 7 نقاط.

وفي 25 يناير يستضيف الترجي فريق الرجاء المغربي في دوري الأبطال، ويتصدر رجال معين الشعباني ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.

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