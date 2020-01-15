رسميا - تغيير موعد أمم إفريقيا 2021 لتعود إلى يناير مرة أخرى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 لتقام في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير، وذلك في بيان رسمي عبر موقعه.

وقال بيان كاف إنه سيتابع اللجنة المنظمة بشكل مقرب حتى يضمن استعدادا مثاليا للبطولة التي ستستضيفها الكاميرون.

واتجه FilGoal.com لسؤال مصدر في الاتحاد الإفريقي حول القرار، وأجاب: "قررنا تغيير الموعد خلال اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة".

وواصل "اتخذنا القرار بسبب كأس العالم للأندية التي ستقام في نفس الموعد".

وأكمل المصدر "اجتماع اللجنة المنظمة لكأس الأمم حضره أحمد أحمد وممثلي المناطق المختلفة في القارة ومثل منطقة شمال إفريقيا أحمد مجاهد".

وتابع "قرار تعديل موعد البطولة جاء أيضا بسبب حالة الطقس والظروف الصعبة التي يصعب اللعب خلالها في هذا التوقيت".

وأتم "حضر الاجتماع عدد من النجوم السابقين مثل جوزيف أنطوان بيل وجيرمي وصامويل إيتو ودانييل أموكاتشي بجانب عدد من المدربين مثل جمال بلماضي مدرب الجزائر".

وكان وزير الرياضة الكاميروني قد رحب في وقت سابق بتعديل موعد بطولة كأس الأمم لتلعب في يناير بدلا من الصيف بسبب الظروف المناخية القاسية في الفترة من يونيو حتى سبتمبر في الكاميرون.

وأقيمت البطولة لأول مرة في الصيف شهري يونيو ويوليو 2019 على أرض مصر بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى أيضا.

وكانت هناك أزمة منتظرة في صيف 2021 بسبب تعارض موعد البطولة مع كأس العالم للأندية التي ستقام في نفس الموعد.

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