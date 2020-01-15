رسميا - تغيير موعد أمم إفريقيا 2021 لتعود إلى يناير مرة أخرى

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 16:08

كتب : وليد الحسيني

كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 لتقام في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير، وذلك في بيان رسمي عبر موقعه.

وقال بيان كاف إنه سيتابع اللجنة المنظمة بشكل مقرب حتى يضمن استعدادا مثاليا للبطولة التي ستستضيفها الكاميرون.

واتجه FilGoal.com لسؤال مصدر في الاتحاد الإفريقي حول القرار، وأجاب: "قررنا تغيير الموعد خلال اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة".

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة: مصر لم تحصل على مستحقاتها من كأس الأمم نفاد تذاكر نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما تدريبات استشفائية للاعبي الأولمبي استعدادا لنهائي كأس الأمم

وواصل "اتخذنا القرار بسبب كأس العالم للأندية التي ستقام في نفس الموعد".

وأكمل المصدر "اجتماع اللجنة المنظمة لكأس الأمم حضره أحمد أحمد وممثلي المناطق المختلفة في القارة ومثل منطقة شمال إفريقيا أحمد مجاهد".

وتابع "قرار تعديل موعد البطولة جاء أيضا بسبب حالة الطقس والظروف الصعبة التي يصعب اللعب خلالها في هذا التوقيت".

وأتم "حضر الاجتماع عدد من النجوم السابقين مثل جوزيف أنطوان بيل وجيرمي وصامويل إيتو ودانييل أموكاتشي بجانب عدد من المدربين مثل جمال بلماضي مدرب الجزائر".

وكان وزير الرياضة الكاميروني قد رحب في وقت سابق بتعديل موعد بطولة كأس الأمم لتلعب في يناير بدلا من الصيف بسبب الظروف المناخية القاسية في الفترة من يونيو حتى سبتمبر في الكاميرون.

وأقيمت البطولة لأول مرة في الصيف شهري يونيو ويوليو 2019 على أرض مصر بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى أيضا.

وكانت هناك أزمة منتظرة في صيف 2021 بسبب تعارض موعد البطولة مع كأس العالم للأندية التي ستقام في نفس الموعد.

طالع أيضا

طبيب منتخب مصر يشرح أخطر إصابات اللاعبين

رفع القيمة المالية لجائزة السوبر المصري

تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الأهلي يحدد موعدا مبدئيا لعودة رمضان صبحي للمران الجماعي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

كأس الأمم الإفريقية 2021 في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

اسكواش - خروج رنيم الوليلي ونور الطيب وتأهل مؤمن وفرج لنصف نهائي بطولة الأبطال 20 دقيقة | رياضات أخرى
رفض التماس تخفيض عقوبة أوباميانج 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شيكابالا يعلن عودته للدوري المصري بهدف رائع في شباك الجونة 40 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – منتخب غانا يعلن مدربه الجديد 59 دقيقة | إفريقيا
قبل مواجهة الأهلي.. النجم يخسر كلاسيكو تونس أمام الترجي ساعة | إفريقيا
مباشر في الدوري - الجونة (0) - (1) الزمالك.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 4 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول

قد ينال إعجابك