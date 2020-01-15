رفض التماس تخفيض عقوبة أوباميانج

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 17:29

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - مانشستر يونايتد

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الالتماس الذي تقدم نادي أرسنال من أجل تخفيض عقوبة بيير إيميريك أوباميانج بالإيقاف لـ3 مباريات.

وتعرض المهاجم الجابوني للطرد خلال مباراة كريستال بالاس السابقة في الدوري بسبب تدخل قوي للغاية، وصدر قرار ضده بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في تصريحات لموقع ناديه: "تم تأكيد العقوبة بإيقافه 3 مباريات.. يا له من عار".

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وأضاف يوم الأربعاء "غياب أوباميانج سيكون خسارة كبيرة لنا، فكلنا نعلم ما يقدمه للفريق".

وأتم "لسوء الحظ أخطأ في التعامل بهذه الكرة والقرار اتخذ وعلينا تقبل ذلك".

وحصل أوباميانج على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي كريستال بالاس، ليعود الحكم للـVAR ويقرر طرده.

ويستند أرسنال في طلبه على عدة حالات مشابهة لطرد أوباميانج لم تسفر عن طرد اللاعبين مثل تدخل أندي روبرتسون لاعب ليفربول على جافيت تانجا مدافع توتنام.

ومن المقرر أن يغيب أوباميانج عن مباريات شيفيلد يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة بورنموث في كأس الاتحاد.

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