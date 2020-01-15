رسميا – منتخب غانا يعلن مدربه الجديد

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن تعيين تشارلز كوابلا أكونور كمدرب للمنتخب الأول، كما عين دافيد دانكان مساعدا له.

الاتحاد الغاني أعلن كذلك عن لجنته الإدارية والتي شهدت تعيين جورج أمواكو كرئيس للاتحاد.

وكانت تقارير في غانا قد قالت في وقت سابق إن الاتحاد الغاني يتفاوض مع ريني فايلر مدرب الأهلي، قبل أن يخرج موقع "Football Made in Ghana" في تقرير قال فيه إن مصادر مقربة من رئيس الاتحاد الغاني كورت أوكراكو، أكدت عدم تواصله مع فايلر، بل ووصفت الأنباء بـ"الكاذبة".

الاتحاد الغاني كان قد أعلن في وقت سابق عن إقالة مدربي جميع المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات.

غانا حصدت حتى الآن 6 نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 التي ستقام في الكاميرون. بعد الفوز ضد جنوب إفريقيا ثم ساو تومي.

وتستعد النجوم السوداء لمواجهة السودان يوم 31 من شهر أغسطس المقبل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، ثم تواجه نفس المنتخب مجددا يوم 8 من شهر سبتمبر في الجولة الرابعة.

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