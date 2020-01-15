بسبب صلاح وماني.. مدافع توتنام الشاب: لم أنم كثيرا قبل مواجهة ليفربول

اعترف جافيت تانجانجا مدافع توتنام الشاب بأنه لم يذق طعم النوم جيدا قبل مواجهة الأسبوع الماضي أمام ليفربول بخط هجومه القوي بقيادة محمد صلاح وساديو ماني.

وشارك المدافع الشاب لأول مرة كأساسي في لقاء ليفربول في مفاجأة من جوزيه مورينيو مدرب السبيرز، لكن فريقه خسر اللقاء بهدف روبرتو فيرمينو.

وقال تانجانجا في تصريحات أبرزتها جريدة ستاندرد: "لقد شعرت بالتوتر قبل مواجهة ليفربول، خلدت للنوم مرات قليلة".

مورينيو أخبر المدافع الإنجليزي بأنه سيشارك بشكل أساسي ضد ليفربول قبل المباراة بـ4 أيام.

وأضاف "بغض النظر عما إذا كانت مباراتك الأولى، فيجب عليك التركيز، فأنت هناك للقيام بعملك".

وأكمل "بالطبع فكرت كثيرا في محمد صلاح وساديو ماني، فهما ضمن أفضل لاعبي العالم حاليا".

وأردف المدافع ذو الأصول الكونغولية "قبل المباراة بأيام توج ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2019".

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ويتمنى تانجانجا البالغ من العمر 20 عاما البقاء في صفوف توتنام حتى الاعتزال.

وأوضح "أتواجد بين جدران توتنام منذ العاشرة من عمري، لقد ساعدني الجميع. هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي".

وأتم "بالطبع أحب أن أبقى أطول فترة ممكنة وأستمر حتى الاعتزال".

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