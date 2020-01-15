بدون صلاح.. خماسي ليفربول يقود فريق العام بدوري الأبطال

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 16:14

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

شهد تشكيل الفريق الأفضل في دوري أبطال أوروبا لعام 2019 تواجد 5 لاعبين من ليفربول.

خماسي ليفربول ليس بينهم نجمنا المصري محمد صلاح، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتواجد بالتشكيل كل من أليسون بيكر، ترينت ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون وساديو ماني.

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السداسي المتبقي هم ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس، فرانك دي يونج لاعب وسط برشلونة، كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وروبرت لوفندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

ليفربول يتألق محليا وأوروبيا وعالميا في الأشهر الأخيرة، إذ حقق ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، ويقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

UEFA.com fans' Team of the Year 2019

فليفربول يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة قبل 16 جولة من نهاية الموسم.

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