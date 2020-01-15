بدون صلاح.. خماسي ليفربول يقود فريق العام بدوري الأبطال

شهد تشكيل الفريق الأفضل في دوري أبطال أوروبا لعام 2019 تواجد 5 لاعبين من ليفربول.

خماسي ليفربول ليس بينهم نجمنا المصري محمد صلاح، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتواجد بالتشكيل كل من أليسون بيكر، ترينت ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون وساديو ماني.

السداسي المتبقي هم ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس، فرانك دي يونج لاعب وسط برشلونة، كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وروبرت لوفندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

ليفربول يتألق محليا وأوروبيا وعالميا في الأشهر الأخيرة، إذ حقق ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، ويقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

فليفربول يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة قبل 16 جولة من نهاية الموسم.

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