5 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية

وافقت الجهات الأمنية في الإسماعيلية على حضور 5 آلاف مشجع لمواجهة الإسماعيلي ضد الاتحاد ضمن منافسات البطولة العربية.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري مساء الجمعة ضمن إياب ربع نهائي البطولة العربية، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الدراويش بهدف وحيد.

ويحاول مسؤولو الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة زيادة العدد إلى 7 آلاف مشجع لدعم الفريق.

وصعد الفريقان إلى ربع النهائي بعد أن تخطى الإسماعيلي نظيره الجزيرة الإماراتي، بينما تخطى الاتحاد، المحرق البحريني.

ويتأهل الفائزة من مواجهة الإسماعيلي والاتحاد لمواجهة المتأهل من مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر، ضمن نصف نهائي البطولة.

وبدأ مسؤولي الدراويش تجهيز غرفة خاصة لاستقبال أجهزة تقنية الفيديو التي أعلن الاتحاد العربي تواجدها في ربع النهائي في وقت سابق.

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