اتحاد الكرة لـ في الجول: تقديم موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إن مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ستجري في 24 يناير المقبل وليس 25 يناير.

وأوضح العطار في حديثه لـFilGoal.com أن الموعد تغير بعد الاتفاق مع الجهات الأمنية.

وبذلك تقدم موعد لقاء الزمالك في دوري الأبطال، بينما تأخر موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في نفس الجولة لتجري في 26 يناير.

واستمر العطار "الموعد الجديد لمباراة الأهلي ترتب عليه تأجيل مباراة الأخير ضد إنبي في الدوري".

وكان مقررا أن يلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز في 27 يناير على ملعب القاهرة.

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ويستضيف الزمالك والأهلي منافسيهما في دوري الأبطال على ملعب السلام.

ويحتل الزمالك وصافة المجموعة الأولى في دوري الأبطال ورصيده 7 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن مازيمبي بطل الكونغو الديموقراطية متصدر المجموعة.

والأهلي أيضا في المركز الثاني في المجموعة الثانية ورصيده 7 نقاط مبتعدا بنقطتين عن النجم الساحلي المتصدر.

وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال يحل الزمالك ضيفا على بريميرو دي أوجوستو الأنجولي بينما يلعب الأهلي في السودان ضد الهلال.

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