تقارير: جيرو إلى إنتر نهاية الأسبوع

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 14:15

كتب : FilGoal

جيرو - فرنسا

من المتوقع أن ينتقل أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي إلى إنتر نهاية الأسبوع الجاري حسب نقارير فرنسية.

وأفادت شبكة راديو مونت كارلو: "من المتوقع أن ينضم أوليفيه جيرو إلى إنتر ميلان هذا الأسبوع. هناك اجتماع في ميلانو يوم الخميس بين وكيل اللاعب وإنتر ميلان لإنهاء الصفقة".

وأضاف التقرير "لم يتم الاتفاق على الصفقة بعد بين تشيلسي وإنتر ، لكن من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 6.5 مليون يورو".

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المشكلة الأساسية التي تعطل الصفقة هي مطالب تشيلسي التي تتراوح بين 8 و10 مليون جنيه إسترليني وهي ضعف ما يسعى إنتر لدفعه.

جيرو سيكون لاعبا حرا في الصيف المقبل ويضغط إنتر من أجل الحصول على خدماته بأقل سعر ممكن بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ويريد الدولي الفرنسي الخروج من دكة البلوز للحفاظ على مكانه في هجوم منتخب فرنسا بيورو 2020 الصيف المقبل.

جيرو البالغ 33 عاما لم يشارك سوى في 7 مباريات هذا الموسم مع تشيلسي بواقع 282 دقيقة فقط، ولم يبدأ أساسيا سوى في 3 مباريات.

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