"أسعى للسير في درب رونالدو".. رسميا - توتنام يضم صفقته الأولى في يناير

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 11:25

كتب : FilGoal

جيدسون فيرنانديز

أعلن نادي توتنام توصله لاتفاق رسمي مع نادي بنفيكا لضم لاعب وسطه جيدسون فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع خيار الشراء بصفة دائمة.

وسيرتدي لاعب الوسط البرتغالي الشاب القميص رقم 30 رفقة النادي اللندي.

وصرح جيدسون صاحب الـ21 عاما فور توقيعه العقود: "إنه حلم كبير أن أنضم لمثل هذا النادي الكبير".

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وواصل "أشعر بسعادة كبيرة حققت حلمي، سأحاول أن أقدم أفضل ما لدي للنادي، كل يوم وكل تدريب وكل مرة أرتدي فيها قميص النادي سأقدم أفضل ما لدي".

وأكمل "نعم بعض عائلتي تأتي إلى لندن لأنهم يعملون هنا، ومن الصعب جدا أن تجد عملا، وهذا حافز كبير لي أن أتواجد هنا اليوم ولبقية حياتي".

وأتم "الدوري الإنجليزي بطولة مختلفة لأن كل لاعب في العالم يرغب في اللعب في تلك المسابقة، مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو، لأنه يحاول الفوز يوم بعد يوم وأسعى أن أسير في دربه، وأعرف تشكيل الفريق لأنني تابعت بعض المباريات مثل موسى سيسوكو، وإريك داير لأنه لعب في البرتغال، وكذلك جوزيه مورينيو لأنه مدرب كبير".

لاعب الوسط البرتغالي الشاب انضم للفريق الأول في بنفيكا بعد تصعيده من فريق ب في صيف 2018، ولعب بقميص الفريق البرتغالي في 59 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

جيدسون يجيد اللعب كلاعب وسط أيمن وأيسر وصانع ألعاب ومهاجم ثاني ولاعب وسط.

ولعب صاحب الـ21 عاما مع منتخب البرتغال الأول في مباراتين دوليتين منذ استدعائه للمشاركة في سبتمبر 2018.

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