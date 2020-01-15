مصدر بالأهلي لـ في الجول: بادجي مرشح للانضمام إلينا

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 01:26

كتب : أحمد الخولي

أليو بادجي

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، حقيقة التقارير التي ربطت القلعة الحمراء بالسنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "بادجي أحد الأسماء المطروحة والمرشحة لارتداء قميص الأهلي".

واستدرك: "لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي معه أو مع رابيد فيينا حتى الآن".

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وأضاف المصدر: "الأهلي يسعى لعقد صفقات قوية تلبي طموحات الجهاز الفني لدعم الفريق للمنافسة في مختلف البطولات، وخصوصا دوري أبطال إفريقيا".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي قد سافر إلى أوروبا قبل أيام لحسم صفقة المهاجم التي طلبها مدرب الفريق ريني فايلر.

وتواصل FilGoal.com مع زوران باريسيتش المدير الرياضي لـ رابيد فيينا الذي لم يمانع بيع بادجي في يناير الحالي.

لكنه رفض في تصريحاته تأكيد أو نفي مفاوضة الأهلي لناديه من أجل ضم اللاعب.

طالع تصريحات باريسيتش كاملة

كما تحدث FilGoal.com إلى إيفو تشي وكيل بادجي الذي كشف بالفعل عن تواصل الأهلي معه في الأيام الماضي، لكنه أوضح عقبة تقف في طريق إتمام الصفقة.

طالع تصريحات تشي كاملة

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