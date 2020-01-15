سموحة: لاعب مفاجأة ينضم للفريق خلال ساعات

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة يوم الثلاثاء إنه تعاقد مع ثلاثة لاعبين للانضمام لفريقه أحدهم "سيصيب الجمهور المصري بالدهشة".

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية "سنتعاقد مع ثلاثة لاعبين، الأوغندي ديريك نسيبامبي الذي سيأخذ مكان رونالد وانجا الذي انتقل للدوري الكويتي".

وأضاف "هناك لاعب آخر سينتظم في التدريبات اليوم الأربعاء وسيندهش الجميع من انضمامه لسموحة، إضافة إلى صلاح محسن (الذي أعلن عامر في وقت سابق استعارته من الأهلي)".

وفي سياق آخر، أشار رئيس النادي السكندري "تطبيق الفيديو في الدوري المصري خطوة مهمة جدا، ومجهود يشكر عليه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام".

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وأتم تصريحاته "هذا دليل على حسن النوايا بشأن الاهتمام بحل مشاكل عديدة، لقد عانينا من أخطاء غير مقصودة للحكام".

ويحتل سموحة المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز ويستعد لمواجهة ضيفه الإسماعيلي يوم السبت في أول مباراة للمدرب الجديد حمادة صدقي.

وخلف صدقي المدرب حسام حسن الذي استقال من تدريب الفريق.

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