سموحة: لاعب مفاجأة ينضم للفريق خلال ساعات

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

فرج عامر

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة يوم الثلاثاء إنه تعاقد مع ثلاثة لاعبين للانضمام لفريقه أحدهم "سيصيب الجمهور المصري بالدهشة".

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية "سنتعاقد مع ثلاثة لاعبين، الأوغندي ديريك نسيبامبي الذي سيأخذ مكان رونالد وانجا الذي انتقل للدوري الكويتي".

وأضاف "هناك لاعب آخر سينتظم في التدريبات اليوم الأربعاء وسيندهش الجميع من انضمامه لسموحة، إضافة إلى صلاح محسن (الذي أعلن عامر في وقت سابق استعارته من الأهلي)".

أخبار متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع - عودة الشحات.. وهل يلعب كهربا كأساسي لأول مرة؟ تشكيل الزمالك المتوقع - عبد الغني أساسي ضد الجونة.. ومفاضلة في مركز واحد مجدي عبد الغني: كهربا هارب؟ فسخ تعاقده من طرف واحد وسيتم معاقبته.. وهو ليس مارادونا مصدر بالأهلي لـ في الجول: بادجي مرشح للانضمام إلينا

وفي سياق آخر، أشار رئيس النادي السكندري "تطبيق الفيديو في الدوري المصري خطوة مهمة جدا، ومجهود يشكر عليه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام".

وأتم تصريحاته "هذا دليل على حسن النوايا بشأن الاهتمام بحل مشاكل عديدة، لقد عانينا من أخطاء غير مقصودة للحكام".

ويحتل سموحة المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز ويستعد لمواجهة ضيفه الإسماعيلي يوم السبت في أول مباراة للمدرب الجديد حمادة صدقي.

وخلف صدقي المدرب حسام حسن الذي استقال من تدريب الفريق.

طالع أيضا

عبد الغني: كهربا ليس مارادونا.. ولم يهرب من الزمالك

مصدر بالأهلي: بادجي مرشح للانضمام للفريق

مواعيد مباريات الأربعاء

تقرير: إريكسن وافق على الانضمام لإنتر

طبيب منتخب مصر يكشف من يتحمل أكثر إصابات اللاعبين

عبد الغني: صلاح أخبرني أنه لن يحضر حفل كاف

سموحة

نرشح لكم

أخر الأخبار

فيرمينو يحدد 4 عوامل تصل بـ ليفربول للقب الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"أسعى للسير في درب رونالدو".. رسميا - توتنام يضم صفقته الأولى في يناير 20 دقيقة | أوروبا
ديبالا ولاوتارو.. من الأكثر خروجا كبديل في الدوري الإيطالي 25 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة تعليقا على إقامة مباراتين بين الأهلي والزمالك خلال 5 أيام: ولماذا لا نصبح مثل أوروبا؟ 28 دقيقة | مصر
سموحة: لاعب مفاجأة ينضم للفريق خلال ساعات 39 دقيقة | مصر
تشكيل الأهلي المتوقع - عودة الشحات.. وهل يلعب كهربا كأساسي لأول مرة؟ 49 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 4 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول

قد ينال إعجابك