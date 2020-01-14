سكاي: صراع إيطالي إسباني لضم بول بوجبا

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 23:36

كتب : FilGoal

بوجبا

يواصل الفرنسي بول بوجبا إبداء رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس
ريال مدريد

ويعد ريال مدريد ويوفنتوس الأندية الأكثر اهتماما بالحصول على خدمات بوجبا وفقا لشبكة "سكاي" الألمانية.

الناديان أجرا محادثات مع مينو رايولا وكيل لاعب الوسط الفرنسي وفقا للفرع الألماني من الشبكة لبحث إمكانية إتمام الصفقة في الصيف المقبل.

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ماكس بيلفيلد مراسل سكاي قال بخصوص الصفقة: "نعلم أن عقد بول بوجبا لن يتم تجديده مع مانشستر يونايتد، وتزداد فرص رحيله في الصيف بشكل كبير".

بوجبا قضى 4 مواسم بقميص يوفنتوس في الفترة من 2012 وحتى 2016 بعدما انضم بشكل مجاني ثم عاد لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم حينها.

يوفنتوس يأمل في استعادة الفرنسي البالغ 26 عاما مجددا لتعزيز خط وسط المدير الفني ماوريسيو ساري.

في المقابل يعد ريال مدريد مهتما منذ الصيف الماضي بضم اللاعب في إطار رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ضم مواطنه لشغل خط الوسط.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سُئل عن الفرنسي ورد "لا أعرف من هو بوجبا". (طالع التفاصيل)

بوجبا خاض 8 مباريات الموسم الجاري في جميع المسابقات وغاب عن أغلب المباريات بسبب الإصابة في الكاحل والتي تجددت مرة أخرى.

اختر تشكيل مانشستر يونايتد دون لاعب الوسط الفرنسي

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