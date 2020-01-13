بطريقته المعهودة التي لا تُعطي أي إجابة واضحة أو حتى تلميحات قد نستنتج منها أي شيء، تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن الفرنسي بول بوجبا.

بيريز وأثناء حديثه عقب تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني، سئل عن بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، ولكن إجابته جاءت ساخرة.

وقال بيريز: "لا أعرف من هو بوجبا".

وحسم رئيس ريال مدريد موقف فريقه من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعند سؤاله عن إمكانية عقد صفقات شتوية، أجاب بيريز بشكل مباشر: "لن يكون هناك تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية".

دائما ما يرتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد مع كل سوق انتقالات.

الفرنسي صاحب الـ 26 عاما لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد هذا الموسم ولم يسجل أي هدف وصنع هدفين.

آخر تطورات بوجبا مع يونايتد كان تأكد غيابه "لعدة أسابيع جديدة" بعدما خضع لعملية في كاحله، وفقا لما صرح به أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر.

وانتقل بوجبا إلى يونايتد قادما من يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2016.

وظهر بوجبا في 150 مباراة مع يونايتد في كل البطولات ونجح في تسجيل 31 هدفا وصناعة مثلهم.

ورفع بوجبا لقب الدوري الأوروبي مع يونايتد، إلى جانب كأس الرابطة.

اللقب الأهم والأفضل في مسيرة بوجبا حتى الآن بكل تأكيد هو رفع كأس العالم مع فرنسا من الأراضي الروسية عام 2018.

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