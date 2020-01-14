فيديو في الجول - طبيب المنتخب يشرح ما هى إصابات الغضروف ومدة علاجها

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 18:27

كتب : أحمد العريان

محمد أبو العلا

في إطار لقاء FilGoal.com المطول مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، يشرح أبو العلا العديد من الإصابات وسبب حدوثها.

الدور في هذه الحلقة حول إصابة الغضروف ومدة علاجها.

أبو العلا يشرح سبب حدوث إصابات الغضروف وكيفية الوقاية منها إذ قال: "نسب حدوث القطع متفاوتة، وقد يحدث بسبب إصابات مباشرة أثناء السقوط على الركبة".

أخبار متعلقة

فيديو في الجول - سبب إصابات الصليبي.. وكيفية الوقاية وسبب زيادة مدة العلاج فيديو في الجول - أسباب إصابات لاعبي الفراعنة في أمم إفريقيا 2017 وكيف استفدنا منها مستقبلا فيديو في الجول - من الأقرب لجائزة أفضل لاعب إفريقي؟ فيديو في الجول – سبب زيادة فترة علاج إصابة الصليبي.. وتأثير العامل النفسي على تكرارها

اقرأ أيضا:

سيتيين يتحدث عن تحوله من مصاحبة الأبقار إلى تدريب برشلونة

الإسماعيلي يتحدث عن حقيقة المفاوضات مع صالح جمعة

بيان من سسكا صوفيا ردا على مفاوضات الأهلي مع مهاجمه

مدرب منتخب اليد يكشف عن خطة عمله

البدري يسافر لمتابعة المحترفين

فيديو في الجول جراحة الغضروف منتخب مصر محمد أبو العلا

نرشح لكم

أخر الأخبار

هندرسون أفضل لاعب في منتخب إنجلترا لعام 2019 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيتيين يبحث عن إنجاز غائب عن برشلونة منذ 91 عاما 20 دقيقة | أوروبا
ثنائية إينسيني تحجز مقعدا لـ نابولي في ربع نهائي كأس إيطاليا 40 دقيقة | أوروبا
بيان - الاتحاد المصري: توقيع عقود السوبر المصري الأربعاء 55 دقيقة | مصر
الجنايني لـ في الجول: من حق البدري السفر لمتابعة المحترفين ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول - طبيب المنتخب يشرح ما هى إصابات الغضروف ومدة علاجها ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك