فيديو في الجول - طبيب المنتخب يشرح ما هى إصابات الغضروف ومدة علاجها

في إطار لقاء FilGoal.com المطول مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، يشرح أبو العلا العديد من الإصابات وسبب حدوثها.

الدور في هذه الحلقة حول إصابة الغضروف ومدة علاجها.

أبو العلا يشرح سبب حدوث إصابات الغضروف وكيفية الوقاية منها إذ قال: "نسب حدوث القطع متفاوتة، وقد يحدث بسبب إصابات مباشرة أثناء السقوط على الركبة".

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