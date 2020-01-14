قائمة الأهلي - عودة وحيد والشحات أمام طنطا.. وغياب وليد سليمان

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 18:20

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

حسين الشحات - الأهلي - الاتحاد السكندري

عاد حسين الشحات لقائمة الأهلي لمواجهة طنطا بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي مساء الأربعاء ضد طنطا في الجولة الـ13 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

وغاب الشحات عن المباريات الثلاث السابقة للأهلي أمام كل من مصر للمقاصة ونادي مصر وبلاتينيوم الزيمبابوي بسبب الإصابة.

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كما عاد أيضا الظهير الأيسر محمود وحيد بعد فترة من الغياب للإصابة.

بينما يغيب وليد سليمان وشريف إكرامي للإصابة. وأيمن أشرف للإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو.

الهجوم: كهربا – وليد أزارو – صلاح محسن – مروان محسن – جونيور أجايي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بينما يأتي طنطا في المركز الـ16 بـ10 نقاط.

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