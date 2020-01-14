المقاولون يعلن عبر في الجول انتقال محمد طلعت لـ سموحة

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 21:08

كتب : حامد وجدي هاني العوضي

محمد طلعت - المقاولون - الأهلي

أعلن نادي المقاولون العرب عبر FilGoal.com انتقال محمد طلعت مهاجم الفريق الأصفر إلى سموحة.

وكشف محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف العام على الكرة في النادي لـFilGoal.com عن انتقال طلعت بشكل نهائي إلى صفوف الفريق السكندري.

وقال عادل لـFilGoal.com: "محمد طلعت من العناصر المميزة ولم يبخل على المقاولون بأي شيء طوال فترة تواجده معنا".

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وأضاف "نحن نحترمه ونتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد".

وأتم تصريحاته "اللاعب أصبح الآن ملكا لنادي سموحة بعدما حصلنا على القيمة المالية مقابل بيعه وأرسلنا لهم الاستغناء الخاص به وكان مران اليوم هو الأخير له معنا".

وبذلك يصبح محمد طلعت أولى صفقات سموحة الشتوية والذي سيبدأ مسيرته مع حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق السكندري.

وكشف فرج عامر لـFilGoal.com عن مدة عقد طلعت مع سموحة وهي 3 مواسم ونصف موسم.

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