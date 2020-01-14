كيف نجح رئيس مازيمبي في "إيقاظ لاعبيه النائمين" أمام بريميرو دي أجوستو

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

مويس كاتومبي - مازيمبي

يشتهر ملعب تي بي مازيمبي في مدينة لوبومباشي الكونغولية بصفته حصنا منيعا لأحد عمالقة القارة الإفريقية، لكن هذا لم يمنعهم من المعاناة في مواجهة بريميو دي أجوستو قبل أيام.

مازيمبي تغلب بصعوبة على ضيفه الأنجولي بهدفين مقابل هدف واحد يوم السبت في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ليضمن التأهل إلى ربع النهائي قبل جولتين على النهاية.

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رغم ذلك، أنهى مازيمبي الشوط الأول متأخرا بهدف دون رد، مما دفع مويس كاتومبي رئيس النادي إلى التحرك، والهبوط إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين.

كاتومبي كشف كواليس حديثه إلى اللاعبين الذي أعقبه قلب النتيجة: "تحدثت إلى اللاعبين بين الشوطين، فنحن لم نكن قد ضمنا تأهلنا بعد رغم تصدرنا المجموعة".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع Footrdc الكونغولي: "لقد تراخى اللاعبون، كانوا نائمين على أرض الملعب، صدمتهم قليلا لأن الوضع كان يجب أن يتغير".

وكان كاتومبي قد فاز بجائزة أفضل رئيس نادي في قارة إفريقيا قبل 4 أيام من تلك المباراة خلال حفل جوائز "كاف" في الغردقة عن عام 2019.

هذا الانتصار أكد سطوة مازيمبي مرة جديدة على ملعبه، إذ ترجع هزيمته الأخيرة على أرضه في المسابقات الإفريقية إلى 18 أكتوبر 2009 يوم سقوطه بهدفين دون رد أمام الهلال السوداني.

ولم يضمن مازيمبي صدارة المجموعة بعد، إذ يحل ضيفا على الزمالك مطارده بـ 7 نقاط يوم 25 يناير المقبل في القاهرة.

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