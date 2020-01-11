مجموعة الزمالك - مازيمبي يتفوق على بريميرو دي أجوستو ويؤكد تأهله لربع النهائي

السبت، 11 يناير 2020 - 17:22

كتب : FilGoal

جاكسون موليكا - مازيمبي

أصبح مازيمبي الكونغولي أول الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما قلب تأخره إلى فوز على بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

مازيمبي استضاف على أرضية ميدانه لوبومباتشي الفريق الأنجولي في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

فوز مازيمبي قرّب الزمالك من التأهل بعد فاز أمس على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون مقابل.

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كريستوفاو مابالولو تقدم للضيوف في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء برأسية وسط غياب رقابة.

لاعبو مازيمبي قلبوا تأخرهم في الشوط الثاني عن طريق شيكو أوشيندي في الدقيقة 59 إذ استغل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك مستفيدا من خروج الحارس الخاطئ.

وبعد 9 دقائق سجل جاكسون موليكا الهدف الثاني بلقطة مهارية من داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية على يمين الحارس.

هدف يحمل الرقم 5 للمهاجم الكونغولي الشاب في دور المجموعات واصل بها تصدر ترتيب هدافي البطولة.

مازيمبي تصدر ترتيب المجموعة ووضع قدميه في ربع النهائي برصيد 10 نقاط، ويليه الزمالك برصيد 7 نقاط.

ويحل زيسكو وبريميرو دي أجوستو في المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.

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