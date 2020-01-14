الجنايني لـ في الجول: من حق البدري السفر لمتابعة المحترفين

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري على أحقية حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بالسفر لمتابعة لاعبي الفراعنة المحترفين.

وقال الجنايني لـFilGoal.com: "البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر ومن حقه السفر لمتابعة لاعبينا المحترفين في أوروبا".

وأضاف "المنتخب يضم عددا كبيرا من المحترفين ولذلك فمن الطبيعي أن يسافر البدري لمتابعة مبارياتهم".

وكشف FilGoal.com عن استعداد حسام البدري المدير الفني للمنتخب للسفر في جولة أوروبية لمتابعة لاعبي منتخب مصر المحترفين قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس. (طالع التفاصيل)

وانتقل الجنايني في تصريحاته مع FilGoal.com للحديث عن مباراة السوبر قائلا: "لا يوجد وقت أنسب للمباراة نظرا لضغط جدول مباريات الدوري بسبب التوقف السابق".

وواصل "كذلك لا يوجد أي نية لتأجيل مباراة قمة الدوري التي تُلعب بعد السوبر بـ4 أيام نظرا لضيق الوقت".

وأتم تصريحاته "ينتظرنا أيضا فترة توقف مقبلة في شهر مارس ولذلك لا نستطيع تأجيل أي مباراة".

اقرأ أيضا:

سيتيين يتحدث عن تحوله من مصاحبة الأبقار إلى تدريب برشلونة

الإسماعيلي يتحدث عن حقيقة المفاوضات مع صالح جمعة

بيان من سسكا صوفيا ردا على مفاوضات الأهلي مع مهاجمه

مدرب منتخب اليد يكشف عن خطة عمله

البدري يسافر لمتابعة المحترفين