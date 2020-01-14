الجنايني لـ في الجول: من حق البدري السفر لمتابعة المحترفين

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 18:40

كتب : بسام أبو بكر

عمرو الجنايني

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري على أحقية حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بالسفر لمتابعة لاعبي الفراعنة المحترفين.

وقال الجنايني لـFilGoal.com: "البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر ومن حقه السفر لمتابعة لاعبينا المحترفين في أوروبا".

وأضاف "المنتخب يضم عددا كبيرا من المحترفين ولذلك فمن الطبيعي أن يسافر البدري لمتابعة مبارياتهم".

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وكشف FilGoal.com عن استعداد حسام البدري المدير الفني للمنتخب للسفر في جولة أوروبية لمتابعة لاعبي منتخب مصر المحترفين قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس. (طالع التفاصيل)

وانتقل الجنايني في تصريحاته مع FilGoal.com للحديث عن مباراة السوبر قائلا: "لا يوجد وقت أنسب للمباراة نظرا لضغط جدول مباريات الدوري بسبب التوقف السابق".

وواصل "كذلك لا يوجد أي نية لتأجيل مباراة قمة الدوري التي تُلعب بعد السوبر بـ4 أيام نظرا لضيق الوقت".

وأتم تصريحاته "ينتظرنا أيضا فترة توقف مقبلة في شهر مارس ولذلك لا نستطيع تأجيل أي مباراة".

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