قرعة كأس إسبانيا – برشلونة يواجه إيبيزا.. وريال مدريد يلعب أمام أونيونيستاس

أقيمت قرعة دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، التي تشهد الظهور الأول للأربعة فرق التي شاركت في كأس السوبر الإسباني.

برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، وقع في مواجهة إيبيزا فريق القسم الثالث المنتمي إلى جزر البليار.

فيما يلعب ريال مدريد أمام أونيونيستاس دي سالامانكا فريق القسم الثالث الذي أطاح بـ ديبورتيفو لاكورونيا في الدور السابق.

أما فالنسيا حامل اللقب، فيرتحل لمواجهة لورجرونييس فريق القسم الثالث التابع لإقليم لا ريوخا.

ويلعب أتليتكو مدريد أمام كولتورال ليونيسا فريق القسم الثالث. ويتواجه إشبيلية أمام ليفانتي.

وتقام المباريات بنظام الجولة الواحدة على أرض الفريق صاحب الدرجة الأدنى، وتُلعب أيام 21، و22، و23 يناير الجاري.

مباريات دور الـ 32:

إيبيزا – برشلونة

لوجرونييس – فالنسيا

كولتورال ليونيسا – أتليتكو مدريد

أونيونيستاس دي سالامانكا – ريال مدريد

إيبرو – ليجانيس

باداخوز – إيبار

بادالونا – غرناطة

ريكرياتيفو – أوساسونا

رايو فايكانو – ريال بيتيس

ميرانديس – سيلتا فيجو

تينيريفي – بلد الوليد

جيرونا – فياريال

إلتشي – أتليتك بلباو

سرقسطة – مايوركا

إشبيلية – ليفانتي

ريال سوسيداد - إسبانيول

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